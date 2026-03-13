Captura de Sebastián Marset: qué dice el legajo de la DEA e Interpol sobre el narcotafricante uruguayo

La captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Enrique Marset Cabrera , en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, Bolivia, volvió a poner en foco las acusaciones que pesan sobre el delincuente de 34 años por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Intepol) .

Según los primeros reportes policiales, el operativo se inició en horas de la madrugada. "Hay un operativo que se desplegó en la madrugada, desde las 2 de la mañana están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y a su estructura", precisó el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid , en diálogo con ABC Cardinal .

Catalogado como el “tercer hombre criminal más buscado” en su lista de prioridades para Sudamérica de la DEA , Marset saltó al escenario internacional tras el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci , ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa de Barú, Colombia , mientras el magistrado disfrutaba de su luna de miel. Según declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro y pesquisas de la fiscalía de ese país, habría sido el “determinador” del crimen, ordenando "silenciar" al fiscal que lideraba la investigación contra su red en el marco de la Operación A Ultranza PY.

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El video de Marset con armas era real y fue clave para su captura, según el gobierno paraguayo

La pesquisa, considerada la mayor contra el crimen organizado en la historia de Paraguay , logró vincular a la red de Marset con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo un histórico cargamento de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otro de 4,7 toneladas en Paraguay .

DEA SEBASTIÁN MARSET

En mayo de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su captura. Simultáneamente, el Departamento de Justicia presentó cargos formales por lavado de dinero a través del sistema financiero de ese país.

"Sebastián Marset es uno de los fugitivos más buscados en el Cono Sur de Sudamérica, acusado de delitos contra la delincuencia organizada en Paraguay y Bolivia. El 7 de marzo de 2024, también fue imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, derivado del movimiento de ganancias del narcotráfico de su organización a través de instituciones financieras estadounidenses. En agosto de 2023, las autoridades bolivianas anunciaron una recompensa de 100.000 dólares por la captura de Marset", repasó la DEA en su portal.

Paralelamente, Interpol libró una alerta roja de captura internacional por los cargos de "trafico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero".

Este viernes, la organización internacional recordó que Marset "no tiene requisitoria en nuestro país", aunque sí tiene "notificaciones rojas internacionales".

2 Alarma roja Interpol

En diálogo con el medio Radio Monumental (AM 1080), el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, indicó que Estados Unidos tendría preferencia en cuanto a la extradición de Sebastián Marset. "Capaz haya un acuerdo de alto nivel o exista una cuestión de prioridades por la gravedad de los delitos y sea llevado a Estados Unidos o sea juzgado acá", explicó.

En la misma línea, el funcionario completó: “Yo estaría de acuerdo donde esté más seguro y donde más información tengamos para resolver definitivamente el tema Pecci. Eso sería una opción que yo estaría de acuerdo. No necesitamos mas problemas acá adentro. Su señora quedará acá. Necesitamos saber todos los vínculos que se hicieron antes y ahora”.