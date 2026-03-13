Los motivos por los que buscaban a Sebastián Marset y los países que pueden juzgarlo tras su captura en Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra , Bolivia , en un operativo policial que puso fin a una búsqueda internacional que llevaba varios años.

Tras su captura, se abre ahora un escenario judicial en el que Bolivia, Paraguay y Estados Unidos podrían reclamar su extradición , ya que los tres países tienen investigaciones vinculadas a su presunta actividad criminal.

En Uruguay, tal como informó El Observador, Marset no tiene causas abiertas por lo que la Justicia local no prevé solicitar su traslado.

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Uno de los países con mayor interés en juzgar a Marset es Paraguay , donde el narcotraficante es señalado como uno de los líderes de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos investigada en el marco de la operación A Ultranza Py , considerada la mayor causa contra el crimen organizado en la historia de ese país.

En ese expediente también aparece mencionado Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, presunto socio de Marset, que fue detenido en Brasil en febrero de 2023 y posteriormente extraditado a Paraguay, donde permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Emboscada.

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, sostuvo recientemente que tanto Marset como Insfrán serían los autores intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, en Colombia.

Durante una entrevista con Radio Ñandutí, el jerarca señaló que “todo indica” que ambos líderes criminales “están metidos” en el crimen.

Pecci era el fiscal que lideraba la investigación de A Ultranza Py y fue asesinado a tiros mientras se encontraba de luna de miel junto a su esposa.

Según el gobierno paraguayo, el homicidio habría buscado intimidar a los investigadores y autoridades involucradas en la causa, que continúa abierta en la justicia del país.

La búsqueda de Estados Unidos

Además de Paraguay, Estados Unidos también tenía un fuerte interés en la captura de Marset.

El narcotraficante figuraba entre los fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), que había ofrecido hasta US$ 2 millones de recompensa por información que permitiera localizarlo.

En la justicia estadounidense se lo investiga por conspiración para cometer lavado de dinero, vinculada a las operaciones internacionales atribuidas a su organización.

En registros de las autoridades norteamericanas, Marset también habría utilizado identidades falsas, entre ellas Luis Amorim Santos y Gabriel de Souza Beumer.

La situación judicial en Bolivia

En Bolivia, país donde fue detenido, Marset también enfrenta acusaciones vinculadas a su presunta red criminal, aunque las autoridades deberán definir si será juzgado allí o extraditado.

El narcotraficante permanecía prófugo desde julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra que buscaba detenerlo.

Durante su estadía en Bolivia, incluso llegó a vincularse con el fútbol local, donde participó como propietario y en ocasiones jugador de un club.

La captura de Marset se produce después de varios golpes a su entorno. En julio de 2024, su entonces pareja Gianina García Troche fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y posteriormente extraditada a Paraguay, donde enfrenta cargos relacionados con la red investigada en la operación A Ultranza Py.