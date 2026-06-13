Fiscalía archivó la ampliación de la denuncia de Martín Mutio contra Mónica Ferrero

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er. Turno , a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez Olivar , definió archivar la ampliación de la denuncia presentada por Martín Mutio contra la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero , informó la Fiscalía General de la Nación.

Mutio sostenía que en la causa en su contra hubo falso testimonio en las declaraciones de funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Prefectura Nacional Naval, y abuso de funciones por parte de Ferrero cuando era fiscal de Estupefacientes.

En una primera instancia, el hoy condenado por delitos de exportación de sustancias estupefacientes y lavado de activos había presentado una denuncia en abril de 2025 por ocultación de hechos y documentos por parte del equipo interdisciplinario que realizó la investigación contra él.

Esta denuncia fue analizada en su día y archivada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er. Turno y, en vía de revisión, por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2do. Turno, por entender que se presentaba una "duplicación de motivos y argumentos que ya habían sido considerados y desestimados durante el desarrollo del juicio" , señalaron desde Fiscalía a través de su web.

Tras esto, la defensa de Mutio presentó en mayo de este año una ampliación de la denuncia mediante la incorporación de supuestos hechos y medios de prueba nuevos para justificar la reapertura de la investigación, pero el fiscal Gilberto Rodríguez negó esto, bajo el entendido de que "no se verificaban los presupuestos que dispone el artículo 99 del Código del Proceso Penal para operar dicha apertura, ya que no se trataba de nuevos hechos o de nuevos medios de prueba".

"Por la naturaleza de las evidencias que ofreció la defensa, no sería posible acreditar los elementos constitutivos de los tipos penales que esta pretende atribuir a los denunciados, ya que no aporta en lo absoluto información sobre hechos vinculados a tales tipificaciones, como asociación para delinquir, delito de fraude y o delito de falso testimonio", señalaron desde la Fiscalía General de la Nación.

"Si la pretensión de la defensa fue reanalizar los elementos por los que se condenó a su defendido, esto se debió canalizar a través de un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia", agregaron.

Martín Mutio había sido condenado años atrás a 15 años de cárcel por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019.