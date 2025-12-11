Martín Mutio pedirá que su caso sea revisado por la Suprema Corte de Justicia

La defensa del empresario Martín Mutio pedirá la revisión de su caso a la Suprema Corte de Justicia, según se confirmó desde su defensa a El Observador, luego de que se archivó definitivamente la denuncia por presuntas irregularidades que presentó contra la fiscal Mónica Ferrero, en el caso por el que se condenó a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo.

Al mismo tiempo, la defensa está a la espera de otro proceso judicial en Bélgica que involucra tres contenedores, uno de ellos de Mutio, que podría indicar que el depósito "fue contaminado en otro país" y no en el puerto de Montevideo.

El pasado miércoles, la fiscal de Delitos Económicos de 2° Turno, Sandra Fleitas , archivó el caso por el que Mutio había denunciado a la fiscal Ferrero, quien lideró la investigación contra Mutio.

La denuncia de Mutio primero fue archivada por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez en abril. Y Fleitas reexaminó el archivo ante el pedido de la defensa, y lo archivó, por otros argumentos .

El fiscal Rodríguez se basó en que entendía que en esa instancia no se ameritaba el "diligenciamiento de evidencias útiles". El fiscal también había considerado que la valoración de esa evidencia había sido apreciada por "órganos jurisdiccionales con todas las garantías", tanto que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena a 15 años de prisión.

Pero Fleitas afirmó que las presuntas irregularidades deben ser evaluadas "por el máximo órgano de Justicia. La SCJ, sin más".

"Es allí donde estarán las garantías brindadas en el plano jurisdiccional. En que la prueba nació, se propuso, se admitió se valoró y sirvió a la condena penal del compareciente", agregó Fleitas. "Debió ser allí donde la defensa tendría que haber solicitado el diligenciamiento de dichas probanzas", según la fiscal.

"Es claro que no se trata de hechos nuevos los sindicados por los letrados patrocinantes, a tal punto que los mismos no interpusieron ante la SCJ el recurso en cuestión", sentenció.

El abogado defensor de Mutio, Juan Raúl Williman, había denunciado que podrían haber "declaraciones que pueden ser falsas o ocultamiento de determinadas evidencias" en contra de su cliente, entre otras irregularidades.

Por ejemplo, afirmó que hubo "diferencias entre peso bruto y peso neto (de soja dentro de los contenedores), planos de estiba que no aparecían y un expediente que vino de Aduana con cuatro fojas menos, entre otras cosas".

El caso de Martín Mutio

Este caso tuvo giros significativos, ya que en agosto de 2022 la jueza Adriana Chamsarián lo absolvió argumentando la falta de una “prueba básica” clave. En su fallo, la jueza destacó una deficiencia en la acusación al no presentar pruebas científicas concluyentes que confirmaran que la sustancia incautada era cocaína. Esto se debió a que el informe desde Alemania, que certificaba que la “sustancia blanca” era efectivamente cocaína, no llegó en tiempo y forma.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena a Mutio por el envío de un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo y además de condenarlo por narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real, le imputó un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.

Finalmente, la Corte ratificó el fallo. Las 4,5 toneladas de cocaína tenían como destino final Bélgica, pero fueron incautadas en una escala en Hamburgo (Alemania) el 14 de junio de 2019. El cargamento iba escondido en 211 bolsos deportivos que estaban en un contenedor con soja que había exportado Mutio.

La sentencia de 140 páginas, la Corte sostuvo que "la suma de indicios se vuelve piedra angular para cimentar la condena" que había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones y concluyó que la prueba recabada por la fiscal del caso Mónica Ferrero "es inobjetable".

Mutio está encarcelado en la Unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio del exComcar, en Santiago Vázquez, luego de conseguir ser trasladado del Penal de Libertad.