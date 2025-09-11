Dólar
/ Nacional / SORIANO

La Suprema Corte de Justicia resolvió iniciar un sumario a la jueza de Mercedes por el caso Morosini

El organismo informó que el proceso administrativo no implicará la separación del cargo. La magistrada envió un informe a la raíz de la denuncia que hizo Micaela Ramos, la expareja de Andrés Morosini

11 de septiembre 2025 - 18:30hs
Archivo: la sede de la Suprema Corte de Justicia
Archivo: la sede de la Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar un sumario a la jueza de Mercedes, Beatriz Giordano, por el caso de Andrés Morosini –el joven de 28 años que se suicidó y mató a sus dos hijos tras hundir el auto que manejaba en un arroyo–.

De acuerdo con el comunicado de la SCJ, el proceso disciplinario se inició tras analizar el informe que Giordano remitió sobre la denuncia que hizo la expareja de Morosini, Micaela Ramos. El sumario es sin separación de cargo, agrega el texto.

El presidente de la SCJ, Jhon Pérez, dijo que “no hubo tiempo” para accionar antes de que murieran los menores y su padre.

"No tenía antecedentes de violencia doméstica. No había ninguna denuncia hasta ese momento. Tenían 13 años que convivían juntos, así que teóricamente ella lo conocía bien. Había que hacer un montón de evaluaciones que no dieron tiempo", sostuvo.

Pérez aseguró que "se actuó de acuerdo a las circunstancias que había" y dijo que prefería no emitir otra opinión sobre el tema para no "prejuzgar sobre el fondo".

El presidente de la SCJ había adelantado que analizarían el informe de Giordano y se encontraba una “responsabilidad” de la Justicia, se tomarían las medidas correspondientes.

