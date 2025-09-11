Dólar
/ Agro / EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Un rayo de sol en medio de la tormenta: el Holando en la Rural del Prado

En la Expo Rural del Prado, en la jura del Holando, La Muesca -de Tarariras- se llevó las dos grandes cocardas en una pista preciosa, pero con un dejo amargo

11 de septiembre 2025 - 19:37hs
Holando de calidad en una pista estupenda en la Rural del Prado en un momento con problemas entre sindicatos e industrias que tienen inquietos a los tamberos.

Fotos: Juan Samuelle

Fotos: Juan Samuelle

Un rayo de sol en medio de la tormenta. Así se sintetiza lo vivido en el ruedo de la Expo Rural del Prado, en la pista de calificaciones de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay (SCHU), según Mauro Caorsi –presidente de la gremial–, aludiendo a "una tremenda calidad genética en medio del irracional problema sindical en la lechería”.

El astro que no está alineado en la lechería de Uruguay

“En un día precioso, primaveral, disfrutamos mucho, hay que reconocerlo porque la pasamos bárbaro, pero con un dejo amargo, porque lamentablemente justo ahora que están todos los astros alineados nos pasa esto de las medidas sindicales con las cuales nadie gana, todos perdemos, no se entienden”, opinó.

Mencionó que todo está jugando a favor, “porque hay una primavera que pinta muy linda, los precios de la leche son buenos, la relación costo del grano-precio de la leche es espectacular, pero siempre hay algo que nos falta y ahora nos juega en contra este tema de cómo se maneja el sindicato, que nos tiene de rehenes a los productores”.

Caorsi aludió al conjunto de medidas que ha dispuesto en los últimos meses la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), con respaldo de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), motivadas por la decisión de Conaprole de cerrar la planta industrial ubicada en Rivera, medidas que señaló causaron perjuicios a los tamberos, a las industrias, a otros trabajadores y al consumidor: “Con esto nadie gana nada”.

“Ojalá se resuelva rápido y bien, es una pena que el productor siga pagando los platos rotos, reitero: estamos felices por lo que vemos en la pista del Prado pero tenemos esa piedra en el zapato que no nos dejar producir tranquilos”, añadió.

DSC_0436
Mauro Caorsi, Juan José Felicia y Esteban Moreira.

Mauro Caorsi, Juan José Felicia y Esteban Moreira.

DSC_0431
El cabañero no se olvida más de 2025: cosecha espectacular de cocardas en la pista del Holando.

El cabañero no se olvida más de 2025: cosecha espectacular de cocardas en la pista del Holando.

En la pista, con cerca de 50 reproductores que sintetizan la calidad de la cabaña del Holando, hubo uno de esos dobletes soñados por toda firma expositora, en este caso cabaña La Muesca –de Darío Jorcín–, ubicada en Tarariras, Colonia, al exponer a la Gran Campeona en Pedigree y también a la mejor en Selección Holando, con San Alberto dueño de la cocarda otorgada al mejor de los machos.

DSC_0427
Jura del Holando: Gran Campeona PI.

Jura del Holando: Gran Campeona PI.

DSC_0412
Jura del Holando: Gran Campeona SH.

Jura del Holando: Gran Campeona SH.

DSC_0396
Jura del Holando: Gran Campeón PI.

Jura del Holando: Gran Campeón PI.

Expo Rural del Prado – veredictos en el Holando

  • Gran Campeona PI y Campeona Suprema brete 586 de Darío Jorcín
  • Reservada Gran Campeona PI brete 579 de Darío Jorcín
  • Tercera Mejor Hembra PI brete 581 de Sociedad Ganadera San Alberto
  • Gran Campeona SH brete 598 de Darío Jorcín
  • Reservada Gran Campeona SH brete 600 de José R. Gurgitano Blumetto
  • Tercera Mejor Hembra SH brete 590 de Escuela Agraria San Ramón
  • Gran Campeón PI brete 552 de Sociedad Ganadera San Alberto
  • Reservado Gran Campeón PI brete 554 de Sociedad Ganadera San Alberto
DSC_0432
El jurado argentino eligió a la Gran Campeona PI como Campeona Suprema del Holando en el Prado 2025.

El jurado argentino eligió a la Gran Campeona PI como Campeona Suprema del Holando en el Prado 2025.

Elogio del jurado argentino: “Tienen que estar orgullosos”

La jura la realizó el experto argentino Juan José Felissia, quien elogió a los criadores y expositores: “Tienen que estar orgullosos”, afirmó.

Felissia trasladó como mensaje al público que colmó las gradas alrededor de la pista que esta vez era la tercera oportunidad en la que fue invitado a realizar la jura en la Rural del Prado, lo cual, con 71 años de vida y 54 de jurado, lo consideró un homenaje en vida para él y para su familia.

Finalmente, instó a los responsables de llevar adelante al Holando en Uruguay a mantener su “pasión por las vacas”.

Homenaje del Holando a la ARU por las 120 exposiciones

En una actividad que contó permanentemente con la presencia de autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la familia del Holando realizó un homenaje a la gremial madre de sociedades de criadores, fundada en 1871, por estar cumpliendo 120 años de exposiciones agropecuarias.

DSC_0434
Las ubres de las dos mejores vacas de las casi 50 que fueron evaluadas.

Las ubres de las dos mejores vacas de las casi 50 que fueron evaluadas.

