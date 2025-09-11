La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

Los hinchas de Plaza Colonia no están acompañando a su equipo en una temporada donde se encuentran en zona de descenso.

El equipo dirigido por Sebastián Díaz juega esta noche contra Nacional por octavos de final de la Copa AUF Uruguay en el Gran Parque Central.

A pesar de que es una cifra insólitamente baja, las 13 entradas supera la venta que el equipo registró el sábado pasado cuando visitó a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura.

En aquella ocasión apenas compraron seis entradas.

Por esa razón, el dirigente Roberto "Chiqui" García, quien comanda la sociedad anónima deportiva de Plaza Colonia, acordó con Nacional jugar en el Estadio Centenario el próximo domingo cuando ambos equipos se volverán a enfrentar, pero por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Plaza oficia de local cuando los grandes visitan Colonia el Estadio Alberto Suppici.

"La gente no nos está acompañando, es muy exitista la gente de Plaza", dijo García horas antes de adoptar la decisión de llevar el partido de Colonia al Centenario.

En el Torneo Apertura, Plaza Colonia llevó a Peñarol al Suppici y le ganó 1-0.