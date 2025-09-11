Dólar
COPA AUF URUGUAY

La insólita cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para jugar ante Nacional por Copa AUF Uruguay

Mirá la cantidad de entradas que compraron los hinchas de Plaza Colonia para asistir al partido con Nacional por Copa AUF Uruguay y que supera a la del sábado contra Peñarol

11 de septiembre 2025 - 19:43hs
Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central

Tribuna Héctor Scarone en el Gran Parque Central

Los hinchas de Plaza Colonia no están acompañando a su equipo en una temporada donde se encuentran en zona de descenso.

Los hinchas compararon apenas 13 entradas y ocuparán la Tribuna Héctor Scarone.

Peñarol 
PEÑAROL

Peñarol recibió multas por el lanzamiento de una petaca y por colgar banderas ante Plaza Colonia pero zafó de que le volvieran a cerrar el estadio

Ezequías Redín y Gonzalo Carneiro
COPA AUF URUGUAY

Nacional 0-0 Plaza Colonia EN VIVO por Copa AUF Uruguay: con un Gran Parque Central repleto, el tricolor busca su lugar en cuartos de final

En aquella ocasión apenas compraron seis entradas.

Por esa razón, el dirigente Roberto "Chiqui" García, quien comanda la sociedad anónima deportiva de Plaza Colonia, acordó con Nacional jugar en el Estadio Centenario el próximo domingo cuando ambos equipos se volverán a enfrentar, pero por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Plaza oficia de local cuando los grandes visitan Colonia el Estadio Alberto Suppici.

"La gente no nos está acompañando, es muy exitista la gente de Plaza", dijo García horas antes de adoptar la decisión de llevar el partido de Colonia al Centenario.

En el Torneo Apertura, Plaza Colonia llevó a Peñarol al Suppici y le ganó 1-0.

Temas:

Plaza Colonia Nacional Gran Parque Central Copa AUF Uruguay

