Diego Aguirre explicó por qué bajó a último momento del plantel de Peñarol a Leonardo Fernández ante Liverpool, y sobre la chance del regreso de Jaime Báez

Peñarol le ganó 2-1 en la hora a Liverpool este miércoles a la noche en el Estadio Centenario por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay en un partido intenso, y de esa manera disputará los cuartos de final, más allá de que Diego Aguirre continúa diciendo que la meta es ganar el Torneo Clausura.

Justamente el DT de Peñarol cumplió 100 partidos en su tercer pasaje por el club y recibió una sorpresa de parte de su hijo menor, Mateo.

Los aurinegros ya tienen rival para los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, y será Tacuarembó que le ganó 1-0 a Cerro Largo como visitante.

Diego Aguirre habló este miércoles tras el triunfo ante Liverpool en la hora por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y lo hizo en conferencia de prensa.

"Fue un lindo partido que con el correr del os minutos se hizo más emocionante, con un estadio que está divino. Me gustó el partido", comenzó diciendo el DT carbonero.

peñarol Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Además, subrayó que tanto Héctor Villalba como Stiven Muhlethaler "hicieron muy buen encuentro y que lamentablemente no esté Javier (Cabrera), le da oportunidades a otros. El fútbol es así".

Cuando le consultaron sobre Lucas Hernández, no escuchó bien y reaccionó. Ante la repregunta sonrió. "Pensé que me hablabas de Abel, je", dijo. Y allí sí habló de Lucas: "Lucas tiene gol, tiene fútbol, tiene todo".

Diego Aguirre explicó por qué Leonardo Fernández fue bajado a último momento de la lista de convocados para este partido.

"Leo no estuvo porque lo queremos a full para el sábado que es un partido trascendente ante Liverpool", indicó.

Y añadió: "Es un partido muy importante, no (solo) importante, porque tenemos que ser campeones del Clausura, y para eso, tenemos que ganar el sábado. Hoy saqué conclusiones de jugadores que estuvieron bien, que no habían podido mostrar su mejor nivel a lo largo del año. El Zorro (Damián Suárez) y Gastón Silva hicieron un buen partido y está bueno que se acerquen a su nivel en este cierre del campeonato".

Sobre la posibilidad de contratar a otro jugador de aquí al cierre de la Liga AUF Uruguaya, explicó que "el plantel, cerrado nunca está. Estamos muy limitados con alguna incorporación porque solo se pueden contratar a futbolistas libres. ¿(Jaime) Báez? Se manejaron varios nombres, pero no es fácil incorporar en estos dos meses que quedan. Es muy poco tiempo".

"Nuestra prioridad es el Torneo Clausura. Esta copa está bien, porque te permite rotar y ver otros jugadores, pero lo que buscamos es el título del Clausura", finalizó diciendo Aguirre.