"Cada cosa hay que escuchar": la reacción de Gonzalo Bergessio a una declaración de Jorge Giordano sobre su paso como DT de Nacional

Gonzalo Bergessio , el exfutbolista que marcó una época como delantero de Nacional entre 2018 y 2021, reaccionó a una declaración de Jorge Giordano sobre cómo se dio su llegada a ser el entrenador de los tricolores a fines de 2020.

El hoy director de selecciones uruguaya de la AUF, era en aquel momento el gerente deportivo de los albos, hasta que tuvo que asumir como DT interino luego de la salida de Gustavo Munúa.

16 de octubre de 2020: Jorge Giordano asume como DT interino de Nacional, queda definitivo y cinco meses después lo cesa

“Yo antes de tomar Nacional, llamé a cuatro entrenadores y los cuatro me dijeron que no”, recordó este martes Giordano en declaraciones a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“(El ex presidente de Nacional, José) Decurnex me dijo: ‘¿Sabes una cosa? El único que conoce esto sos vos, tenés que agarrar vos’. Y vos decís ‘no, no, yo no porque tengo conciencia’. ‘Andate para tu casa’. ¿Entendés?”, agregó.

Giordano señaló que para los gerentes deportivos “no es tan fácil” cuando en los clubes se dan esas situaciones en las que cesan al DT y deben tomar el cargo de forma interina, algo que ha sido cuestionado por la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef), que tuvo un cruce con el funcionario hoy más cercano a Marcelo Bielsa en la selección uruguaya.

“De afuera todos tenemos la solución y todos hablamos de ética y de esto, pero no es tan fácil, no es tan fácil, y más cuando vos tenés claro lo que hiciste por el entrenador que estaba, ¿entendés?”, agregó.

“¿Sabes que saca a los técnicos? Los resultados. Maradona no pudo con el resultado. Y en algunos lados tenés un proceso más largo, pero si no tiene resultados, a la larga te sacan”, señaló Giordano en el cierre de una entrevista de la que señaló: “Hablé demasiado”. “Seguramente me voy a arrepentir de cosas que dije”, sostuvo

Lo que dijo Gonzalo Bergessio

Tras la publicación de ese tramo de la entrevista en las redes, Gonzalo Bergessio reaccionó a los dichos de Giordano.

“Cada cosa hay que escuchar”, dijo el exdelantero tricolor, que era el capitán de aquel equipo tricolor.

Sus declaraciones trajeron recuerdos del acto de indisciplina que tuvo el plantel en el mes de diciembre de 2020, que llevó a que varios futbolistas no continuaran en el club.

Días después de ese momento tras el clásicos del 13 de diciembre de aquel año, Giordano declaró a DirecTV: “Tuve una discusión con Bergessio”. “Es como cuando llegás tarde a tu casa y tu señora de pregunta dónde estuviste y vos le decís que ayer estuviste dos horas en el supermercado esperándola. Son momentos donde uno a veces dice cosas que capaz que ni las siente. Me recriminó la manera de jugar y el tema era otra cosa”.

Gonzalo Bergessio y Pablo Durán

Además, dijo que tenía una relación “normal” con el argentino. “Fue una situación de momento y sé que Bergessio es buena gente y un excelente profesional. Lo que valoro de él y de muchos otros futbolistas es que tuvieron autocrítica y que pidieron disculpas. Hicieron todo un proceso de la situación y hoy están trabajando. Cerramos ese episodio”, sostuvo Giordano.

“Fue un episodio en el que debía actuar profesionalmente, y la disciplina en Nacional no se transa”, agregó Giordano sobre el acto de indisciplina.

“Hay gente que cometió errores, que es patrimonio del club y que sigue en el club. Y hay gente que no cometió errores y no sigue por decisión técnica”, puntualizó Giordano en aquel entonces.