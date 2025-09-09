El protocolo de seguridad de Nacional para la vuelta de sus hinchas al Gran Parque Central ante Plaza Colonia; mirá lo que está prohibido y los detalles

Nacional dio a conocer un protocolo de seguridad para el partido ante Plaza Colonia de este jueves a las 20:30 horas por Copa AUF Uruguay , encuentro en el que los hinchas tricolores volverán al Gran Parque Central tras la sanción por los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

En ese contexto, los tricolores comunicaron el protocolo de seguridad para que los hinchas sepan las nuevas normativas que rigen en los escenarios del fútbol uruguayo.

Nacional informó que “queda prohibido”: “Intentar introducir, ingresar, portar o utilizar, cualquier clase de arma s o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc), fumíferos o corrosivos, salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente y para su utilización se hubieran cumplido las condiciones impuestas por dicha autoridad”.

COPA AUF URUGUAY Copa AUF Uruguay: así se juegan los octavos de final que comienzan este martes y con Peñarol y Nacional buscando su lugar en cuartos

TORNEO CLAUSURA Plaza Colonia cambió la localía y fijó el Centenario para enfrentar a Nacional: la falta de apoyo de los hinchas patablanca motivaron el cambio

También se prohíbe “intentar introducir, ingresar, exhibir, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuyo texto o similar una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva”.

0028105754.webp Hinchas en el Parque Central D. Battiste

“No se podrá exhibir banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF”, agrega el comunicado.

“No alterar el orden público” y “no lanzar ninguna clase de objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo”, son otras recomendaciones.

Las banderas que se pueden ingresar

Nacional también comunicó, con letras mayúsculas, que “únicamente podrán ingresar banderas de 2 mts, por 1.5 mts, una vez se habiliten las puertas de acceso al estadio, sin embargo, no podrán ser colocadas en los tejidos perimetrales o en lugares dónde imposibiliten la visión del público o en lugares que perturben el accionar de los servicios de seguridad o impidan una correcta visualización de los parciales o asistentes al espectáculo”.