El protocolo de seguridad de Nacional para la vuelta de sus hinchas al Gran Parque Central ante Plaza Colonia; mirá lo que está prohibido y los detalles

Los tricolores comunicaron el protocolo de seguridad para que los hinchas sepan las nuevas normativas que rigen en los escenarios del fútbol uruguayo

9 de septiembre 2025 - 14:32hs
Hinchas de Nacional en el Parque Central

Federico Gutiérrez

En ese contexto, los tricolores comunicaron el protocolo de seguridad para que los hinchas sepan las nuevas normativas que rigen en los escenarios del fútbol uruguayo.

Así vivieron los hinchas la presentación en el Gran Parque Central
Lo que está prohibido:

Nacional informó que “queda prohibido”: “Intentar introducir, ingresar, portar o utilizar, cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o productos inflamables (papel picado, rollos, serpentina, etc), fumíferos o corrosivos, salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados por la autoridad competente y para su utilización se hubieran cumplido las condiciones impuestas por dicha autoridad”.

Yvo Calleros de Plaza Colonia le gana la pelota a Luciano Boggio de Nacional por el Torneo Apertura
También se prohíbe “intentar introducir, ingresar, exhibir, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuyo texto o similar una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada por razón de su adhesión deportiva”.

Hinchas en el Parque Central
“No se podrá exhibir banderas o símbolos del equipo rival en ocasión del partido ni de ningún otro de los equipos afiliados a la AUF”, agrega el comunicado.

“No alterar el orden público” y “no lanzar ninguna clase de objetos a las tribunas, campo de juego o fuera del escenario deportivo”, son otras recomendaciones.

Las banderas que se pueden ingresar

Nacional también comunicó, con letras mayúsculas, que “únicamente podrán ingresar banderas de 2 mts, por 1.5 mts, una vez se habiliten las puertas de acceso al estadio, sin embargo, no podrán ser colocadas en los tejidos perimetrales o en lugares dónde imposibiliten la visión del público o en lugares que perturben el accionar de los servicios de seguridad o impidan una correcta visualización de los parciales o asistentes al espectáculo”.

