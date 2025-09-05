¿Qué debe suceder en la última fecha de Eliminatorias para que Venezuela o Bolivia clasifiquen al Repechaje, cómo es el nuevo formato del mismo y cuándo se juega?

Las selecciones de Venezuela y Bolivia se jugarán el pasaje al Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 este martes 9 de setiembre cuando enfrenten respectivamente a Colombia y Brasil, ambos como locales por la última fecha de las Eliminatorias .

Solo hay lugar para una de las dos selecciones sudamericanas en el próximo Repechaje al Mundial 2026.

Si Venezuela derrota a Colombia, clasificará directamente a la repesca, pero si no logra los tres puntos, Bolivia jugará el Repechaje en caso de que venza a Brasil.

Los bolivianos están obligados a ganar, ya que en caso de empate, por más que pierde Venezuela, quedarán igualados en puntos, pero la diferencia de goles está a favor de la vinotinto. Es que Venezuela llega con 18 puntos y Bolivia con 17 a la última fecha.

ELIMINATORIAS La situación de Luis Mejía con la selección de Panamá que apenas pudo empatar con el modesto Surinam por Eliminatorias, previo al partido que se perderá con Nacional

ELIMINATORIAS La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

¿Cuándo se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

El Repechaje se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, y tendrá a seis selecciones peleando por dos cupos para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio de ese año.

¿Dónde se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en México, con Monterrey y Guadalajara como las sedes designadas. Estas ciudades recibirán a las selecciones que se jugarán los últimos cupos disponible para la Copa del Mundo.

¿Cómo se jugará el Repechaje al Mundial 2026?

El Repechaje contará con cuatro partidos: dos semifinales y dos finales. Los ganadores de esas finales jugarán el Mundial 2026.

En las semifinales, jugarán las cuatro selecciones clasificadas con el peor ranking FIFA al mes de noviembre de 2025, el mismo que determinará las posiciones en el sorteo del Mundial el 4 de diciembre. Allí también se sortearán las dos semifinales del Repechaje.

A su vez, las dos selecciones que tengan el mejor ranking FIFA de las seis clasificadas, esperaran cada una en una final al ganador de una semifinal. Todas las llaves serán a partido único, por lo que no habrá margen de error.

Cómo se definen los clasificados al Repechaje

Cada confederación tiene un boleto en juego para el repechaje intercontinental:

Conmebol : el séptimo puesto de las Eliminatorias.

: el séptimo puesto de las Eliminatorias. Concacaf : los dos mejores segundos de la tercera ronda de su Clasificatoria.

: los dos mejores segundos de la tercera ronda de su Clasificatoria. AFC (Asia) : el ganador de la serie de la quinta ronda.

: el ganador de la serie de la quinta ronda. CAF (África) : el vencedor de la final de la segunda ronda.

: el vencedor de la final de la segunda ronda. OFC (Oceanía): Nueva Caledonia ya está clasificada tras perder ante Nueva Zelanda.

Vale destacar que la UEFA no tiene participación en el Repechaje, ya que sus selecciones clasifican directamente o quedan eliminadas en sus grupos.