Lo que la ciencia aporta para un agro más resiliente: experiencia inmersiva en el stand del INIA

El stand del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), ubicado frente al Galpón 2 de Bovinos en el predio de la Expo Rural del Prado, cada año es de los que más atracción genera en el público, especialmente en escolares, estudiantes y docentes, porque a la vez que entretiene cumple la función de informar sobre el agro.
Este año, se explicó a El Observador por parte de los anfitriones, el INIA transformó su espacio en una sala de mapping y sonido envolvente para desafiar la premisa de que Uruguay es un país de condiciones moderadas y contar, de forma creativa e innovadora, cómo la ciencia y la tecnología han contribuido a que el agro sea cada vez más resiliente ante los crecientes desafíos.
El stand institucional del INIA puede visitarse cada, desde este viernes 5 y hasta el domingo 14, de 9 a 21 horas.
El stand de INIA en la Expo Rural del Prado
Stand INIA Expo Prado 2025 (6)
Los visitantes tienen la oportunidad de ingresar a un espacio diferente, donde pueden disfrutar de una función que los lleva a conocer de una manera creativa los aportes del instituto al campo y al país.
La técnica del mapping a la que recurre el INIA consiste en una proyección audiovisual que utiliza superficies tridimensionales, como edificios o estructuras, para proyectar animaciones, imágenes y videos de calidad, acompañados por sonido inmersivo.
Se cuenta, de ese modo, una historia en un formato poco convencional.
A través de este recurso, la narrativa del instituto pone a prueba la idea popular de que Uruguay es un país geográfica y climáticamente moderado, sin grandes variaciones.
Stand INIA Expo Prado 2025 (4)
El valor de las soluciones y el conocimiento desarrollado por la ciencia
Repasando algunos de los complejos desafíos que han aquejado al sector agropecuario y que distan mucho del Uruguay moderado, el INIA invita a reflexionar sobre cómo las soluciones y el conocimiento desarrollado por la ciencia han sido fundamentales en el pasado, en la actualidad y lo serán también en el futuro, para que los productores y las productoras sean cada vez más resilientes y estén mejor preparados para afrontar diferentes escenarios.
Actividades especiales
Además de la propuesta del stand, autoridades y referentes de los equipos de investigación de INIA participarán en diferentes eventos, charlas y conferencias que se realizarán durante la Expo Rural del Prado, con base en el siguiente calendario.
calendario inia en prado 2025
Stand INIA Expo Prado 2025 (1)
