Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Agro / EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Lo que la ciencia aporta para un agro más resiliente: experiencia inmersiva en el stand del INIA

El stand del INIA vuelve a ser de los más visitados y este año propone una experiencia inmersiva sobre el aporte de la ciencia para un agro resiliente

5 de septiembre 2025 - 16:21hs
Agro resiliente: la propuesta inmersiva del INIA en la Expo Rural del Prado 2025.

Agro resiliente: la propuesta inmersiva del INIA en la Expo Rural del Prado 2025.

Juan Samuelle

El stand del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), ubicado frente al Galpón 2 de Bovinos en el predio de la Expo Rural del Prado, cada año es de los que más atracción genera en el público, especialmente en escolares, estudiantes y docentes, porque a la vez que entretiene cumple la función de informar sobre el agro.

Este año, se explicó a El Observador por parte de los anfitriones, el INIA transformó su espacio en una sala de mapping y sonido envolvente para desafiar la premisa de que Uruguay es un país de condiciones moderadas y contar, de forma creativa e innovadora, cómo la ciencia y la tecnología han contribuido a que el agro sea cada vez más resiliente ante los crecientes desafíos.

El stand institucional del INIA puede visitarse cada, desde este viernes 5 y hasta el domingo 14, de 9 a 21 horas.

Más noticias
Expo Rural del Prado: un galpón 100% recuperado, otro casi y las obras en el tercero ya están programadas.
EXPOSICIONES

La Expo Rural del Prado llega con cambios en los históricos galpones de animales

Expo Rural del Prado: buen ánimo por precios que son positivos para los productores ganaderos.
INFORME

Mercado ganadero encendido al inicio de la Rural del Prado: los mejores novillos logran US$ 5,40 por kilo

El stand de INIA en la Expo Rural del Prado

Stand INIA Expo Prado 2025 (6)

Los visitantes tienen la oportunidad de ingresar a un espacio diferente, donde pueden disfrutar de una función que los lleva a conocer de una manera creativa los aportes del instituto al campo y al país.

La técnica del mapping a la que recurre el INIA consiste en una proyección audiovisual que utiliza superficies tridimensionales, como edificios o estructuras, para proyectar animaciones, imágenes y videos de calidad, acompañados por sonido inmersivo.

Se cuenta, de ese modo, una historia en un formato poco convencional.

A través de este recurso, la narrativa del instituto pone a prueba la idea popular de que Uruguay es un país geográfica y climáticamente moderado, sin grandes variaciones.

Stand INIA Expo Prado 2025 (4)

El valor de las soluciones y el conocimiento desarrollado por la ciencia

Repasando algunos de los complejos desafíos que han aquejado al sector agropecuario y que distan mucho del Uruguay moderado, el INIA invita a reflexionar sobre cómo las soluciones y el conocimiento desarrollado por la ciencia han sido fundamentales en el pasado, en la actualidad y lo serán también en el futuro, para que los productores y las productoras sean cada vez más resilientes y estén mejor preparados para afrontar diferentes escenarios.

DSC_0017
DSC_0033

Actividades especiales

Además de la propuesta del stand, autoridades y referentes de los equipos de investigación de INIA participarán en diferentes eventos, charlas y conferencias que se realizarán durante la Expo Rural del Prado, con base en el siguiente calendario.

calendario inia en prado 2025
Stand INIA Expo Prado 2025 (1)
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INIA_UY/status/1963948513638682660&partner=&hide_thread=false
Temas:

Agro INIA Expo Rural del Prado Ciencia

Seguí leyendo

Las más leídas

Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo Don Esteban junto al auto con el que los secuestró
RÍO NEGRO

Encontraron los cuerpos de Andrés Morosini y sus dos hijos: estaban sumergidos en el arroyo Don Esteban junto al auto con el que los secuestró

Giorgian de Arrascaeta
ELIMINATORIAS

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas: Uruguay subió al tercer lugar y le pelea el segundo puesto a Brasil

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién era Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró y asesinó a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Meteorólogo pronosticó la llegada de verano adelantado después del invierno más frío de los últimos 30 años en Uruguay
VERANO ADELANTADO

Meteorólogo pronosticó la llegada de "verano adelantado" después del "invierno más frío de los últimos 30 años" en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos