¿Vas a ir a la Expo Rural del Prado? Para los 10 días una recomendación sobre las entradas y un pedido de ARU

Comprar la entrada en forma anticipada es una recomendación especial que los organizadores de la Expo Rural del Prado 2025 realizan al público, a la vez que trasladan un pedido especial: disfrutar de los animales con el debido respeto , sin tocarlos ni alimentarlos.

Andrea Galeano, gerente ejecutiva de la gremial que organiza la exposición agropecuaria -que está cumpliendo su edición Nº 120-, dijo a El Observador que en el conjunto de directivos y funcionarios de la institución que preside Rafael Ferber "hay una enorme expectativa, se armó una excelente exposición, está muy linda, muy completa, con excelentes proyectos en los stands".

Añadió, aludiendo al cerno de la exposición agropecuaria, que "los galpones están preciosos, avanzó mucho la modernización del predio que está haciendo la ARU, tenemos el Galpón 1 terminado, el 3 casi listo y las obras en el 2 las vamos a comenzar este año, eso nos da mucha alegría, es muy grande el esfuerzo y verlos así, llenos de animales, es muy lindo".

Una novedad es el piso nuevo del Galpón 1 y que en cada uno de los tres galpones -que son un Monumento Histórico-, entre varias mejoras se instalaron placas especiales para proteger a los animales y a la vez mejorar el confort de los trabajadores y del público que se desplaza por su interior.

El contexto

Este año la inscripción de animales para la Expo Rural del Prado creció 5,4% con relación a 2024 y llegó a 1.266 ejemplares considerando solo bovinos, ovinos y equinos, pero si se añaden aves, conejos, canes, suinos y caprinos son algo más de 2.000.

"Acá está la mejor genética del país y eso es un gran atractivo para la gente", mencionó, a la vez que solicitó al público respetar a los animales y a quienes los han preparado, sin tocarlos ni darles de comer.

"Los cabañeros están siempre ahí, cuidándolos, acompañando, preparados para que la gente pueda hacerles consultas", complementó, lo que suele suceder especialmente con escolares, otros estudiantes y docentes.

Más de 600 expositores

Galeano agradeció a los más de 600 expositores que hacen sus aportes en el predio de exposiciones, destacó que la ARU preparó cuatro grandes espacios para la agenda de conferencias institucionales y de empresas y que en el programa de actividades, disponible en expoprado.com, "hay propuestas muy interesantes para toda la familia".

Sobre la recomendación señalada, explicó que "comprar la entrada en forma anticipada, en expoprado.com o en Abitab, es algo que no solo le permite más comodidad a la gente, porque viene e ingresa de inmediato, también sirve porque hay un precio menor para esa venta, hay descuentos por ese lado, pero obviamente igual tendremos todos los días todas las boleterías habilitadas (en los accesos por Pelossi, Lucas Obes y Buschental)".

Informó que la gente podrá ingresar desde la hora 9, que los stands estarán abiertos hasta las 21 y que por la puerta de Lucas Obes se podrá entrar hasta las 22 para quienes concurran al cierre de la jornada para aprovechar propuestas gastronómicas, con acceso diferencial para Plaza Prado desde la hora 21.

"Preparar una exposición de este tamaño, con tanta historia y prestigio, demanda mucho esfuerzo y es algo que lo iniciamos apenas termina la exposición anterior, incluso ahora estamos pensando en cosas para el año que viene, el tema de las fechas por ejemplo, así que ahora ver la muestra armada, con tantos animales, tan linda, es algo que nos da mucho orgullo a todos en el equipo", concluyó.

