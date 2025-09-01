El video de ARU para explicar los contenidos y el valor de la Expo Rural del Prado

Con la frase "120 años celebrando la excelencia de la producción agropecuaria" comienza el audiovisual que elaboró la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para presentar, en poco más de cinco minutos, un resumen de los contenidos y el valor de la Expo Rural del Prado 2025 , que se desarrollará desde el viernes 5 al domingo 14 de setiembre.

" La esencia del campo uruguayo vuelve a latir en el corazón de Montevideo , llega Rural del Prado 2025, la gran exposición agropecuaria del país, durante 10 días, tradición e innovación se unen en el mayor evento del sector agropecuario nacional ", se expresa en ese trabajo que trasladamos más adelante.

Más de 2.000 animales: los principales protagonistas

Entre otros datos, se señala que participarán más de 2 .000 animales de genética superior, de más de 50 razas, en las clásicas juras de calificación, remates destacados y concursos, con presencia de maquinaria agrícola y más de 650 expositores en pabellones y stands institucionales y comerciales, además de representaciones diplomáticas y delegaciones extranjeras.

Un ciclo de charlas y conferencias a cargo de expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los grandes temas del agro de hoy, la Misa Criolla y una nutrida propuesta gastronómica son parte también del programa de actividades que habrá en los 10 días.

10 propuestas especiales en la Expo Rural del Prado

Reconocimiento a las mujeres rurales

Cuarto Encuentro Nacional de Tejedoras

Cuarta edición de Diálogos y Saberes

Tercera edición de Agro para Jóvenes

Sexta edición de País de Guasqueros

Cuarto Encuentro de Tropillas "Premio Lalo Peresutti"

Exhibición de aperos de uso tradicional, con representación de todos los departamentos

Guardería de corderos

Patio Prado junto al ruedo con food trucks

Plaza Prado con diversos artistas

En el audiovisual, al final, se define a la Expo Rural del Prado como "una tradición que trasciende generaciones".