Preocupación y molestia en apicultores por mortandad de abejas en miles de colmenas

La muerte de poblaciones completas en miles de colmenas en varios departamentos tiene preocupados y molestos a los apicultores , informó a El Observador Jihmy Fiorelli, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) .

Según detalló, la situación se ha dado durante los últimos 20 a 30 días en predios donde los productores apícolas tienen colmenas ubicadas en al menos ocho departamentos : Canelones, San José, Florida, Flores, Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú.

“Lamentablemente, el sector apícola de Uruguay está viviendo una de las peores situaciones de mortandad de colmenas en la historia del país” , afirmó.

Los productores están convencidos de que el motivo de la muerte de millones de abejas es el manejo inadecuado en la aplicación de agroquímicos en campos donde existen cultivos agrícolas.

En un comunicado remitido a la Junta Nacional de la Granja (Junagra), la SAU pidió se declare la emergencia granjera para la apicultura, “ante esta desoladora situación”.

Los daños no solo afectan al productor apícola, constituyen un impacto grave para otras producciones y el medioambiente, teniendo en cuenta la relevancia que tiene la abeja en todos los ecosistemas, mencionó.

Lo que piden los productores a las autoridades

En el documento de la SAU (verlo completo más adelante) se pide que oficialmente se haga un diagnóstico de la situación y exista un relevamiento de la mortandad registrada, que se tomen muestras en depósitos de semilla de colza, que se instale un mecanismo para recepcionar denuncias con reserva para evitar confrontación entre productores de distintos rubros y que se destinen fondos para los análisis necesarios.

La preocupación señalada tiene como base que el sector hace varios años está en crisis, dada la ausencia de un margen de rentabilidad que compense la inversión y el esfuerzo, con precios bajos por la miel y costos productivos elevados, por lo cual esta adversidad es aún más decepcionante.

La molestia, explicó, radica en que si bien puede actuar de oficio, aunque no haya denuncias, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no ha procedido del modo en el que los apicultores esperan, “yendo al territorio”.

“Se habla de 11.000 colmenas muertas, pero seguramente sean muchas más porque hay gente que no ha ido a donde las tienen o prefiere no hacer las denuncias, porque lo que termina pasando es que los hacen mover las colmenas y eso incremente los costos y es inviable”, dijo Fiorelli.

La inquietud es importante, señaló, “porque en el país hay unas 600 mil colmenas y unas 400 mil están justamente en esos departamentos”.

El presidente de la SAU pidió a los apicultores afectados que se comuniquen con la SAU y denuncien –con la protección de los datos particulares si es necesario–, al menos para que la Dra. Estela Santos (socia de la gremial) pueda avanzar en su trabajo de investigación y registro sobre esta problemática.

El contexto

Con base en datos del sector privado, en Uruguay existen unos 2.800 productores que manejan unas 600 mil colmenas, con una producción anual que supera las 10 mil toneladas, de las cuales en el eje del 90% se exportan.

Por último, Fiorelli lamentó que por causas ajenas a la voluntad de la SAU –gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU)–, “todavía no hemos podido ingresar a las reuniones de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y tampoco nos recibe el ministro de Ganadería”.

El comunicado de la SAU