Solo la soja se salvó de las bajas generalizadas luego de una semana de alta volatilidad en el mercado de granos

La soja tuvo una suba semanal de menos de un dólar en el mercado de granos de Chicago luego de varios días de bruscas subas y bajas para las oleaginosas vinculadas estrechamente al mercado del petróleo.

En Uruguay la soja alcanzó cotizaciones máximas para la actual zafra con referencias de US$ 415 por tonelada en una cosecha que avanza con retraso por las lluvias y disparidad de rendimientos.

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La intensa actividad agrícola en el mes de mayo se reanuda luego del temporal de los últimos días, acelerando la cosecha de soja, finalizando la cosecha de arroz y avanzando con la siembra de colza y la preparación de las siembras de trigo y cebada.

Sobre el viernes las propuestas de precios de los operadores se situaban entre US$ 402 y US$ 405 por tonelada, un precio superior al presupuestado previo a la siembra.

soja eeuu

La guerra en Medio Oriente mantiene la incertidumbre en los mercados y sigue siendo el principal elemento de presión en la trayectoria de precios, por encima de los factores de producción que empezarán a pesar más cuando se alcance un acuerdo efectivo que permita la reapertura de Estrecho de Ormuz.

Es posible que la soja haya alcanzado un techo de precio y debería ir corrigiendo a la baja cuando pese la oferta de grano en el mundo con una cosecha récord en Brasil.

Ajuste en precio de fertilizantes

Esta semana se registraron fuertes movimientos a la baja en el precio de la urea desde US$ 900 a US$ 800 por tonelada en algunos puertos en una semana en que las Naciones Unidas a través de la FAO advirtieron formalmente que la interrupción del suministro de fertilizantes reducirá los rendimientos de los cultivos mundiales y la oferta de alimentos.

soja

“La advertencia de la ONU sobre el suministro de fertilizantes y alimentos es el tipo de declaración institucional que suele llegar un poco después de que el mercado ya la haya asimilado, pero no debe subestimarse su importancia diplomática” porque “la presión política para encontrar soluciones aumenta significativamente. Queda por ver si esto acelera la propuesta del corredor de fertilizantes o simplemente genera una resolución contundente”, según la firma de granos británica Dewing Grain.

Trigo capta subas en la región

Las proyecciones de una fuerte baja del área sembrada de trigo en países productores importantes como Estados Unidos y Australia en la próxima siembra afirman los precios del cereal. El trigo tiene un fuerte componente de fertilizante nitrogenado en su presupuesto.

“Está cambiando el precio del trigo; en los últimos 15 días vimos un alza en los precios internacionales que está llegando con un poco de retraso a nuestra región, con una tendencia que alienta al productor en un escenario de costos de producción más desafiantes”, apuntó Cecilia Conde, Jefa de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

En Chicago fue una semana de ajuste para el trigo que bajó del máximo de dos años en US$ 250 a US$ 240 por tonelada en la posición diciembre 2026 de referencia para la cebada maltera en Uruguay, que este viernes mostraba cotizaciones de US$ 236 después de haber alcanzado los US$ 245 en el pico de precios que registraron los mercados el martes.

En el mercado uruguayo se empiezan a ver avances bastante significativos de las cotizaciones que se ofrecen por el trigo disponible, que pasaron de US$ 205 a US$ 215 por tonelada.

Colza con vaivenes, en máximos desde 2022

También la colza alcanzó máximos de varios años en el mercado Matif de París en las últimas dos semanas, con cotizaciones que superan los US$ 600 en el mercado europeo y que llegaron a tocar los US$ 542 por tonelada en Uruguay en el comienzo de la semana, precio máximo desde 2022.

colza

La corrección del petróleo que posteriormente bajó al nivel de US$ 100 por barril en el caso de crudo Brent, arrastró a la oleaginosa y en el mercado local las cotizaciones del viernes cerraron sobre US$ 531 por tonelada y US$ 578 para la carinata que confirmó su plan comercial la semana anterior y espera repetir las 35 mil hectáreas sembradas de la zafra pasada.

Arroz: se aceleran las exportaciones

En un escenario de precios deprimidos, los más bajos en cinco años, las exportaciones de arroz de la zafra 2025-26 se vienen cumpliendo a un ritmo más dinámico que el año pasado con una cosecha más ágil.

La postura de los productores arroceros brasileños renuentes a vender a los precios actuales, sobre US$ 12,70, incrementó la fluidez de los negocios de arroz para la industria de Brasil en camiones desde Uruguay.

arroz

En marzo y abril se embarcaron 161.666 toneladas por un total US$ 66,4 millones y un promedio de US$ 410 por tonelada, cuando el año pasado en el primer bimestre de cosecha se habían colocado 97.901 toneladas por US$ 58 millones a un promedio de US$ 593 por tonelada.

Hasta el miércoles 6 de mayo se había cosechado el 97% del área de arroz en Uruguay según la Asociación de Cultivadores.