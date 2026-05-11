El hábito al hacer ejercicio que reduce 19% la mortalidad prematura

La clave para vivir más años no radica únicamente en la cantidad de horas que se dedican al gimnasio, sino en la diversidad de las actividades físicas. Una reciente investigación demostró que alternar entre diferentes tipos de ejercicio tiene un impacto directo en la longevidad, independientemente del tiempo total de entrenamiento.

El hallazgo proviene de un extenso análisis realizado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, publicado el 20 de enero de 2026 en la revista científica BMJ Medicine. Los investigadores evaluaron datos de más de 111.000 adultos durante un período de tres décadas.

El estudio observó que los participantes que realizaban la mayor variedad de ejercicios presentaban un 19% menos de riesgo de muerte prematura en comparación con aquellos que mantenían rutinas monótonas. Este beneficio se mantuvo constante en todos los niveles de actividad física.

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Esto significa que un individuo que camina, levanta pesas y realiza trabajos de jardinería obtiene mayores ventajas para su salud a largo plazo que alguien que dedica la misma cantidad de horas exclusivamente a trotar. La diversificación del esfuerzo físico demostró ser un factor protector independiente.

Las actividades evaluadas durante tres décadas

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron los historiales médicos y de estilo de vida provenientes de dos grandes bases de datos estadounidenses. Se documentó minuciosamente en qué invertían su energía los participantes cada semana a lo largo de 30 años.

El registro incluyó desde actividades de alta intensidad como correr, nadar o andar en bicicleta, hasta prácticas de menor impacto como yoga y estiramientos. También se contabilizaron esfuerzos cotidianos como subir escaleras, realizar tareas pesadas al aire libre o jugar al tenis.

Un enfoque integral para el bienestar a largo plazo

Los resultados publicados en BMJ Medicine aportan una nueva dimensión al vínculo ya establecido entre el deporte y la esperanza de vida. La investigación sugiere que el cuerpo humano responde de manera óptima cuando se lo somete a diferentes estímulos biomecánicos y cardiovasculares.

Los autores del trabajo concluyeron que estos hallazgos ofrecen una estrategia aplicable y accesible para quienes buscan mejorar su salud. Alternar las rutinas y evitar el estancamiento en una única disciplina se perfila como una herramienta fundamental para extender la longevidad.