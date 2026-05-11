Se reabrió la causa contra Sebastián Sosa y sus compañeros en Vélez Sarsfield por presunto abuso sexual

La Justicia argentina y más precisamente, la de la provincia de Tucumán reabrió la causa por presunto abuso sexual que involucra al arquero uruguayo Sebastián Sosa y a sus excompañeros de Vélez Sarsfield, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín.

La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones luego de la presentación de un recurso de parte de la querella, que busca revertir el fallo dictado el 30 de diciembre de 2025, en el que sobreseyeron a los cuatro futbolistas porque “el hecho no constituye delito”.

Vale recordar que en esa fecha el futbolista se mostró muy feliz debido a que el caso se había archivado.

A fines de diciembre de 2025, el juez Augusto José Paz Almonacid consideró que no había elementos suficientes para demostrar la falta de conocimiento de la víctima la noche en la que los hechos habrían ocurrido.

Sin misterios, Argentina dio a conocer la lista de 55 jugadores reservados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026; mirá los preseleccionados

La gimnasia artística rompió una tendencia y llevó a que las mujeres de Uruguay ganaran más medallas que los varones en un evento multideportivo

El citado juez en ese entonces rechazó el pedido de la defensa de la denunciante de que se declarara la nulidad de las pericias de los celulares de testigos cercanos a la víctima, ya que consideran que esas pruebas fueron claves para reconstruir una versión diferente a la de la denuncia inicial, y que utilizaron los abogados de los jugadores en su defensa.

Según informan en Argentina, la querella entendió que hubo una omisión sobre la vulnerabilidad de la víctima y que la resolución contenía una interpretación parcial de los hechos.

De esa manera, consiguió su objetivo y que se reabriera el expediente, por lo que se anuló de momento la absolución.

¿Cómo sigue este tema ahora? Un tribunal superior analizará nuevamente los peritajes tecnológicos y los testimonios que se recogieron desde marzo de 2024.

Vale recordar que en marzo del año pasado, tanto Sebastián Sosa como sus compañeros tuvieron libertad condicional mientras el juicio continuaba, tras pagar una fianza de US$ 50.000.

¿Cómo fue el caso y la denuncia? El 6 de marzo de 2024, una joven de 24 años denunció en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual 1 de Tucumán haber sido abusada sexualmente por cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield en una habitación del Hotel Hilton de la capital tucumana el domingo 3 de marzo.

Tras conocer su sentencia, el futbolista, actual arquero de Juventud de Las Piedras, dijo a Referí el pasado 30 de diciembre que siempre había "confiado en la Justicia". Minutos después, publicó un tuit desde su cuenta personal en el que reiteró: "Gracias a Dios se hizo justicia!".

Ahora el caso volvió a abrirse y el mismo puede terminar en un juicio oral.