JUSTICIA

El mensaje de Sebastián Sosa y su abogado Jorge Barrera luego de que el futbolista fuera absuelto en el caso de abuso sexual en Argentina

"El fallo judicial en el caso de Sebastian Sosa ha sido contundente", aseguró Jorge Barrera, abogado del golero junto a Ernesto Baaclini

30 de diciembre 2025 - 11:35hs
Sebastián Sosa junto a Jorge Barrera, en una foto publicada tras la absolución del futbolista

Foto: X de Jorge Barrera

Foto: X de Jorge Barrera

El juez de Tucumán Augusto Paz Almonacid consideró que "de la constancia del legajo surge que no se acreditó ningun elemento objetivo que sustente delito alguno". Afirmó también que el caso tuvo "perspectiva de género pero sin inversión indebida de la carga de la prueba" y que "la palabra de la víctima no puede estar en contradicción con la prueba que se diligencia en el juicio".

Afirmó que el relato de la víctima no condice con todo lo que surge del proceso y que existen "muchas inconsistencias" entre el relato inicial y lo que dicen sus propias amigas. Entre esos testimonios surgió uno, al que accedió Referí, de una de las amigas de la víctima que al declarar fue interrogada sobre si había existido "motivación económica" en la denuncia. Esa amiga dijo que eran "suposiciones" porque ella decía que "iba a arreglar, después decía que no, que quería ir a juicio, que a ella no le importaba la plata, después de nuevo que iba a arreglar...".

Tras conocer su sentencia, el futbolista dijo a Referí que siempre había "confiado en la justicia". Minutos después, publicó un tuit desde su cuenta personal en el que reiteró: "Gracias a Dios se hizo justicia!".

absolvieron a sebastian sosa en caso de abuso sexual en velez sarsfield: absoluta ausencia de prueba
SENTENCIA

Absolvieron a Sebastián Sosa en caso de abuso sexual en Vélez Sarsfield: "Absoluta ausencia de prueba"

Sebastián Sosa 
LA FIGURA

Sebastián Sosa: el juego psicológico con Maximiliano Gómez y lo lindo de "no pasar desapercibido" para la hinchada de Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebauruguayo1/status/2006007837982613845?s=20&partner=&hide_thread=false

El posteo de Sosa cita otro tuit publicado por su abogado, Jorge Barrera, que defendió al arquero junto al argentino Ernesto Baaclini.

Barrera, expresidente de Peñarol, destacó que "el fallo judicial en el caso de Sebastian Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad".

"La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos asuntos, no deroga ni exime las garantías individuales, el principio de igualdad ante la ley y los principios de un Estado democrático de Derecho", remarcó el abogado, que agradeció a Sosa por la "confianza profesional" y a Baaclini por "haber armado un gran equipo de trabajo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeCBarrera/status/2006006346030743692?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Sebastián Sosa Jorge Barrera abuso sexual Argentina Justicia Juventud

