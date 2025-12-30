El mensaje de Sebastián Sosa y su abogado Jorge Barrera luego de que el futbolista fuera absuelto en el caso de abuso sexual en Argentina

Este martes la justicia argentina absolvió al arquero uruguayo Sebastián Sosa , quien había sido denunciado por abuso sexual junto a otros tres jugadores de Vélez Sarsfield a principios de 2024, y esperaba en libertad condicional la resolución de su caso mientras jugaba en Juventud de Las Piedras.

El juez de Tucumán Augusto Paz Almonacid consideró que "de la constancia del legajo surge que no se acreditó ningun elemento objetivo que sustente delito alguno" . Afirmó también que el caso tuvo "perspectiva de género pero sin inversión indebida de la carga de la prueba" y que "la palabra de la víctima no puede estar en contradicción con la prueba que se diligencia en el juicio".

Afirmó que el relato de la víctima no condice con todo lo que surge del proceso y que existe n "muchas inconsistencias" entre el relato inicial y lo que dicen sus propias amigas. Entre esos testimonios surgió uno, al que accedió Referí, de una de las amigas de la víctima que al declarar fue interrogada sobre si había existido "motivación económica" en la denuncia. Esa amiga dijo que eran "suposiciones" porque ella decía que "iba a arreglar, después decía que no, que quería ir a juicio , que a ella no le importaba la plata, después de nuevo que iba a arreglar...".

Tras conocer su sentencia, el futbolista dijo a Referí que siempre había "confiado en la justicia" . Minutos después, publicó un tuit desde su cuenta personal en el que reiteró: "Gracias a Dios se hizo justicia!".

El posteo de Sosa cita otro tuit publicado por su abogado, Jorge Barrera, que defendió al arquero junto al argentino Ernesto Baaclini.

Barrera, expresidente de Peñarol, destacó que "el fallo judicial en el caso de Sebastian Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad".

"La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos asuntos, no deroga ni exime las garantías individuales, el principio de igualdad ante la ley y los principios de un Estado democrático de Derecho", remarcó el abogado, que agradeció a Sosa por la "confianza profesional" y a Baaclini por "haber armado un gran equipo de trabajo".