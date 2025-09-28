Dólar
El Observador / Fútbol / LA FIGURA

Sebastián Sosa: el juego psicológico con Maximiliano Gómez y lo lindo de "no pasar desapercibido" para la hinchada de Nacional

Sebastián Sosa fue la mejor figura del partido que su equipo, Juventud, empató 0-0 con Nacional por la novena fecha del Torneo Clausura: mirá lo que dijo del gol que le sacó a Maximiliano Gómez

28 de septiembre 2025 - 20:25hs
Sebastián Sosa&nbsp;

Sebastián Sosa 

Foto: Enzo Santos / FocoUy

El golero de Juventud Sebastián Sosa tuvo una tarde brillante en el partido que Juventud le empató a Nacional en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura.

Sosa le sacó un gran mano a mano a Maximiliano Gómez y le ahogó dos veces el grito de gol a Luciano Boggio en el primer tiempo.

En el complemento se quedó con dos intentos de Emiliano Ancheta, con remates peligrosos.

"Contento porque veníamos de una racha negativa, era un partido especial para todos porque siempre jugar contra un grande es especial. Es un punto que suma, que es importante y que lo necesitábamos", dijo Sosa en conferencia de prensa.

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

"En la primera parte ellos encontraron, con errores nuestros, alguna situación puntuales y claras de gol, por suerte pude estar cuando el equipo necesitó de mí y contento por eso".

"Tuve una molestia muscular y pude llegaron contra Peñarol y Nacional, me sentí bien los dos partidos", declaró.

"La definición con Maxi fue mano a mano y Maxi tenía la posibilidad del medio que fue un poco lo que visualicé de tapar el pase al medio y después jugarme al primer palo, fue un poquito de juego psicológico que intenté hacer que salió bien", agregó.

"Si era pase al medio se me iba a complicar bastante más, entonces traté de que cuando él visualizara el arco y viera que lo del medio no era posible, y que la única posibilidad que tuviera fuera el primer palo y por suerte salió bien", expresó el exgolero de Peñarol.

Sobre los gritos y abucheos que recibió de parte de la hincha de Nacional, Sosa sorprendió al declarar: "Cosas lindas de vivir, porque por algo uno no pasa desapercibido, está identificado de alguna manera en este caso con Peñarol, son cosas lindas que uno ya está acostumbrado a vivirlas y las disfruta".

Sebastián Sosa Nacional Maximiliano Gómez Torneo Clausura Juventud

