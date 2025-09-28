Sebastián Sosa: el juego psicológico con Maximiliano Gómez y lo lindo de "no pasar desapercibido" para la hinchada de Nacional

El golero de Juventud Sebastián Sosa tuvo una tarde brillante en el partido que Juventud le empató a Nacional en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura.

Sosa le sacó un gran mano a mano a Maximiliano Gómez y le ahogó dos veces el grito de gol a Luciano Boggio en el primer tiempo.

"Contento porque veníamos de una racha negativa , era un partido especial para todos porque siempre jugar contra un grande es especial. Es un punto que suma, que es importante y que lo necesitábamos", dijo Sosa en conferencia de prensa.

POSICIONES Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Juventud: Peñarol fue el gran ganador de la fecha

PEÑAROL Peñarol votará el martes llevar a juicio a Tenfield por la deuda que tiene la empresa por la explotación de los derechos comerciales del Campeón del Siglo

"En la primera parte ellos encontraron, con errores nuestros, alguna situación puntuales y claras de gol, por suerte pude estar cuando el equipo necesitó de mí y contento por eso".

"Tuve una molestia muscular y pude llegaron contra Peñarol y Nacional, me sentí bien los dos partidos", declaró.

"La definición con Maxi fue mano a mano y Maxi tenía la posibilidad del medio que fue un poco lo que visualicé de tapar el pase al medio y después jugarme al primer palo, fue un poquito de juego psicológico que intenté hacer que salió bien", agregó.

"Si era pase al medio se me iba a complicar bastante más, entonces traté de que cuando él visualizara el arco y viera que lo del medio no era posible, y que la única posibilidad que tuviera fuera el primer palo y por suerte salió bien", expresó el exgolero de Peñarol.

Sobre los gritos y abucheos que recibió de parte de la hincha de Nacional, Sosa sorprendió al declarar: "Cosas lindas de vivir, porque por algo uno no pasa desapercibido, está identificado de alguna manera en este caso con Peñarol, son cosas lindas que uno ya está acostumbrado a vivirlas y las disfruta".