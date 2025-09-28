Dólar
Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Juventud: Peñarol fue el gran ganador de la fecha

Nacional no pudo con Juventud pese a llevar el partido al Estadio Centenario, se aleja en el Torneo Clausura y ve recortada su ventaja en la Tabla Anual

28 de septiembre 2025 - 18:13hs
Nicolás López

Nicolás López

Foto: Enzo Santos / FocoUy

Nacional dejó este domingo dos importantes puntos por el camino al empatar 0-0 contra Juventud en la novena fecha del Torneo Clausura.

A pesar de llevar a Juventud al Estadio Centenario, Nacional no sacó ventaja del hecho de no jugar en el Estadio Artigas de Las Piedras.

El equipo de Pablo Peirano fue inoperante y jugó un muy mal encuentro. Además, se encontró con un Sebastián Sosa muy firmen el arco de Juventud.

En el Clausura, Nacional quedó a 5 puntos del líder Peñarol que el sábado le ganó 3-1 a Cerro Largo, en partido que en vez de jugarse en el Ubilla se disputó en el Estadio Centenario, en otra compra de localía, algo que hizo Nacional en sus dos últimos partidos.

El posteo de Liga de Quito
COPA LIBERTADORES

Liga de Quito explicó su posteo que fue rechazado por Nacional y Peñarol y aclaró que "en ningún caso estuvo dirigido a hechos dolorosos del pasado"

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Juventud 0-0 Nacional por el Torneo Clausura: Sebastián Sosa fue gran figura, el tricolor jugó muy mal y dejó dos puntos por el camino

Boston River se mantiene como escolta pese a perder el sábado con Liverpool.

En la Tabla Anual, Peñarol recuperó posibilidades al arrimarse a 4 puntos.

Nacional lidera con 69 y Peñarol lo sigue con 65.

Peñarol fue el gran ganador de la fecha porque sus perseguidores Boston River y Montevideo City Torque perdieron y porque Nacional empató.

