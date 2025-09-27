El regreso de Jaime Báez al Campeonato Uruguayo: de los silbidos al ingresar al gol de Peñarol para sellar el triunfo ante Cerro Largo y la "apuesta" de Diego Aguirre

Luego de su comentada y cuestionada vuelta a Peñarol , Jaime Báez tuvo este sábado su regreso al Campeonato Uruguayo al ingresar en el segundo tiempo del partido ante Cerro Largo, en el que cerró el marcador al anotar el tanto del 3-1 para los mirasoles en la últma jugada de la noche .

El atacante, que se fue de los mirasoles en medio del Apertura a continuar su carrera en Italia, donde no consiguió equipo, había jugado el pasado miércoles por Copa AUF Uruguay ante Tacuarembó FC, encuentro en el que fue titular en el elenco alternativo que formó Diego Aguirre.

Este sábado tuvo su regreso al Uruguayo y en el Estadio Centenario, al entrar en el cierre del segundo tiempo.

Su ingreso, ante la hinchada aurinegra, tuvo algunos silbidos cuando dio sus primeros pasos en el campo de juego y fue anunciado.

Ya en la cancha, tuvo una muy buena jugada de pivot para habilitar a Leo Fernández en una jugada en la que el 10 estuvo muy cerca de marcar.

Y luego, en la última carga, llegó al área para recibir una habilitación de Leandro Umpiérrez y marcar el 3-1, convirtiendo silbidos en aplausos y gritos de gol.

La “apuesta” de Diego Aguirre

Tras el partido, el entrenador aurinegro habló de Báez y lo destacó.

“Lo de Jaime fue bueno, los minutos que entró creo que tuvo una buena participación, el gol le va a ayudar y vamos a creer que la apuesta con Jaime va a ser buena y veremos qué pasa en los próximos partidos”, dijo el DT, quien avaló su regreso para reforzar el equipo ante la lesión de Javier Cabrera.

Jaime Báez festeja su gol ante Cerro Largo Jaime Báez festeja su gol ante Cerro Largo Foto: Dante Fernández / FocoUy

Aguirre también habló de la posición de Báez, a quien este sábado colocó como 9.

“Puede ser una opción por los dos lados”, dijo. “Hoy lo que pasa que habíamos hecho las dos variantes con Diego García y con Leandro (Umpiérrez) por afuera, y Maxi (Silvera) estaba teniendo un gran desgaste, quedaban dos minutos y puse a Jaime ahí (de 9), un puesto que conoce también perfectamente y puede jugar muy bien”.