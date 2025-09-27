Siguen los homicidios: mataron a un joven de 18 años en Durazno presuntamente por un conflicto entre bandas

En la madrugada de este sábado, un joven de 18 años fue asesinado en Santa Bernardina , departamento de Durazno, tras recibir un disparo en la cabeza , informaron medios locales y confirmó El Observador con fuentes de la jefatura departamental.

La línea principal de investigación de la Policía es que el muchacho murió en el marco de un conflicto entre bandas rivales.

Según la narración policial, un auto circulaba por la calle cuando le dispararon desde una moto. Aunque pudo seguir de largo, a los pocos metros, desde otro moto, dos hombres le tiraron una botella . Los que iban en el auto, entonces, dispararon y le dieron en la cabeza al joven de 18 años.

Cuando la Policía llegó al lugar, en Miguel Cabrera y Avenida Carlos Reyles, cerca de las 1:30, la víctima estaba todavía viva. Lo llevaron a un centro asistencial, pero a las 8:00 murió por un disparo en el cráneo.

El joven de 18 años no tenía antecedentes penales, pero sí contaba con indagatorias policiales

De acuerdo a la información de la Jefatura de Durazno, la investigación está avanzada y ya hay dos personas (una con antecedentes y otra con indagatorias) a disposición de Fiscalía. Además, el auto implicado fue incautado.

Se trata de otro homicidio más en el marco de una ola de casos en los últimos días.

Después de que hubiese siete homicidios en 24 horas, este viernes, el ministro del Interior, Carlos Negro, dio una conferencia de prensa acompañado de la cúpula policial

Allí, dijo que se trata de una "suerte de pico de violencia" entre "bandas o grupos criminales".

Para combatir el "pico de violencia" al que hizo referencia, el ministro apuntó a un mayor despliegue policial en las "zonas más conflictivas", desde las que se produjeron algunos de los homicidios de los últimos días.

El objetivo, según Negro, es dar "un mensaje claro" a la delincuencia con mayor presencia policial y también cuidar a los vecinos.