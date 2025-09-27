El picante comentario de Patricia Madrid tras un móvil sobre la Marcha de la diversidad: "mínimamente tengo que saber por qué marcho"

El móvil de este viernes Puesta a punto, el programa previo al informativo central de Canal 12 que conduce Patricia Madrid , fue desde la Marcha de la diversidad , que ayer celebró su edición 2025 bajo la consigna " Si hay derechos, que se note ".

Durante la cobertura de la movilización, a cargo de Celina Pereyra , distintos manifestantes detallaron las razones por las que se sumaron a la marcha, que si bien se realiza en un contexto festivo y de celebración, también incluye un costado político, y suele concluir su recorrido con la lectura de una proclama vinculada al presente de la comunidad LGBTIQ+ en Uruguay.

La movilera se encontró con personas que solamente habían ido a "apoyar", mientras que otras contaron entre sus argumentos "somos personas libres que hacemos esto para mostrar que somos libres", "representarme a mi mismo", "por la libertad y ser quien quiero ser" y "aceptar a todos".

La mayoría de los consultados eran jóvenes, aunque también el móvil incluyó a algunas personas mayores. Una vez terminada la salida al aire de Pereyra, y ya de vuelta en piso, Madrid comentó que a los consultados "les faltó marco teórico".

"Si voy a marchar, mínimamente tengo que saber por qué marcho", comentó, y aclaró que se refería a los participantes de todas las edades, aclarando luego de lo que se había visto en el móvil.

Madrid también retrucó con ironía a un comentario de su compañero Bernardo Wolloch, que le dijo que no le parecía mal que hubiera asistentes al evento que lo hicieran por el simple hecho de expresarse en público, celebrar su libertad y la felicidad de poder vivir sus vidas. "Bueno, marchemos por respirar también", respondió la periodista.