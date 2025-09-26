Dólar
/ Nacional / DIVERSIDAD

Empezó la Marcha de la Diversidad 2025: mirá el recorrido y el lema de este año

La marcha terminará en la plaza 1° de Mayo donde se leerá una proclama, como es tradición; la fiesta seguirá allí hasta las 22:00

26 de septiembre 2025 - 19:32hs
Marcha de la Diversidad 2025

Marcha de la Diversidad 2025

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 15
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 16
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 17
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 18
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 19
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 20
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 21
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 22
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 23
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 24
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 25
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 26
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 27
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 28
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Marcha de la Diversidad 2025 29
Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Marcha de la Diversidad 2025 se largó este viernes desde la Plaza Libertad, también conocida como Plaza de Cagancha, bajo la consigna "Si hay derechos, que se note".

El recorrido pasará por la avenida Rondeau, Libertador, rodeará el Palacio Legislativo y terminará en la plaza 1° de Mayo. Es decir, el recorrido es de dos kilómetros en total y estará musicalizado en distintos puestos.

Se espera que en la plaza los organizadores lean una proclama, como es tradición. Según informó MVD Noticias, en la proclama se hará alusión a necesidad de que el gobierno de Yamandú Orsi condene el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza.

Por otra parte, habrá un reclamo por el cumplimiento de algunas de las disposiciones establecidas en la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018.

Marcha de la Diversidad 2025 5

Varios dirigentes políticos están presentes en la marcha, como el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien señaló en diálogo con MVD Noticias que la instancia sirve para promover el "despliegue de derechos" y de "igualdad".

"Todos aquellos colectivos que han sido históricamente discriminados y desplazados, es una marcha muy significativa en esos términos. Es fantástico que la ciudad y la ciudadanía en general se manifieste en estos términos", agregó.

