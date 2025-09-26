Empezó la Marcha de la Diversidad 2025: mirá el recorrido y el lema de este año

La Marcha de la Diversidad 2025 se largó este viernes desde la Plaza Libertad , también conocida como Plaza de Cagancha, bajo la consigna " Si hay derechos, que se note ".

El recorrido pasará por la avenida Rondeau, Libertador, rodeará el Palacio Legislativo y terminará en la plaza 1° de Mayo . Es decir, el recorrido es de dos kilómetros en total y estará musicalizado en distintos puestos.

Se espera que en la plaza los organizadores lean una proclama, como es tradición. Según informó MVD Noticias, en la proclama se hará alusión a necesidad de que el gobierno de Yamandú Orsi condene el "genocidio" de Israel en la Franja de Gaza .

Por otra parte, habrá un reclamo por el cumplimiento de algunas de las disposiciones establecidas en la Ley Integral para Personas Trans , aprobada en 2018.

Marcha de la Diversidad 2025 5 Foto: Gastón Britos / FocoUy

Varios dirigentes políticos están presentes en la marcha, como el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien señaló en diálogo con MVD Noticias que la instancia sirve para promover el "despliegue de derechos" y de "igualdad".

"Todos aquellos colectivos que han sido históricamente discriminados y desplazados, es una marcha muy significativa en esos términos. Es fantástico que la ciudad y la ciudadanía en general se manifieste en estos términos", agregó.