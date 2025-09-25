Seguí EN VIVO el Consejo de Fútbol Profesional: votan los pliegos para llamar a licitación por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Las ironías de Dehl hacia Gomensoro y Alonso
El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, le dijo a Ignacio Alonso, “le queda poco a usted presidente, ¿verdad?”, en alusión a que en 2027 finalizará su mandato, y le hizo mención a los cargos en los que está en Conmebol y FIFA.
Y luego siguió: “Usted lo logró, presidente (le dijo a Alonso), ¡vamos a dividir iguales! No como en el contrato anterior. Lo vamos a dividir en partes iguales. Y en esto vamos a estar todos de acuerdo. Lo logramos. Usted, Sr. (Javier) Gomensoro (delegado de Nacional), usted va a pasar a ser un ídolo para nosotros. Porque dejó de ganar para su institución US$ 7.000.000. ¡Cómo no voy a estar contento si usted trabajó para nosotros!”.
Luego apuntó a Ignacio Alonso: “¿Sabe por qué no lo acompaño? Por los antecedentes que existen. Usted nos dijo que en el proceso de las Eliminatorias dijo que íbamos a sacar más dinero. Que íbamos a sacar US$ 20 millones. En esta (Eliminatorias para el Mundial 2026) sacamos US$ 14 millones”.
En ese momento, Alonso lo cortó y le respondió: “¿Quién le dijo eso? No es así”.
El presidente de la AUF invitó al presidente de Cerro Largo a ver los números que están en la Asociación.