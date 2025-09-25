Seguí EN VIVO el Consejo de Fútbol Profesional: votan los pliegos para llamar a licitación por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Live Blog Post

Ignacio Alonso: “Estamos hoy frente a un hecho histórico”

“Quería hacer una reflexión. Felicitar a todo el ámbito del fútbol uruguayo por llegar a esta instancia histórica en la que estamos. Esta instancia histórica, que primero está configurada por haber alcanzado la fase final del contrato de televisión vigente desde 2015, con previas contrataciones que vienen desde 1998 y con una experiencia de 1994. Es la primera vez que vamos a tener la fortaleza, el factor fuerza en una negociación, como tuvimos en la instancia anterior que se produjo hasta el 4 de julio con la empresa Tenfield. Luego de varias instancias, hubo una frustrada en 2021, otra muy formalmente aplicada que comenzó en 2022 con una comisión que estuvo liderada por Jorge Casales, que durante más de seis meses negoció con la empresa Tenfield y alcanzó una suerte de preacuerdo económico y que luego, sin mediar ningún tipo de participación del comité ejecutivo se frustró. Luego de varias instancias, la AUF a través de su comité ejecutivo, como está previsto en el contrato vigente, pasó a sentarse a negociar con la empresa Tenfield”.

Y apuntó: “Empujamos del carro para llegar a este momento de forma muy respetuosa de los legramentos”.

Luego agregó: “Estamos hoy frente a un hecho histórico, con un pliego redactado con una consultra internacional de gran experiencia en este tema, destacadísimos juristas internos y externos”.