Seis homicidios en 24 horas: un hombre fue asesinado en el Cerro esta tarde

Un hombre fue asesinado en el Cerro durante esta tarde y se convirtió en el sexto homicidio en 24 horas registrado en Uruguay .

El Ministerio del Interior informó que el hombre fue encontrado sangrando y tendido en la calle. Al llegar, los policías no le encontraron signos vitales y se llamaron a una emergencia médica. El caso está siendo investigado.

Por otra parte, este mismo jueves un joven de 26 años murió en el Hospital del Cerro después de recibir varios balazos en el barrio Casabó de Montevideo . El joven estaba junto a su hermano de 33 años quien recibió disparos en la ingle y en su mano derecha, por lo que fue enviado al block quirúrgico.

CANELONES La Policía investiga el asesinato de un adolescente de 15 años en El Pinar: otro joven de 21 años recibió tres disparos

El hermano sobreviviente contó que el fallecido había ido a comprar drogas a una boca y luego fue seguido por dos hombres encapuchados que le dispararon desde una moto gris. El caso está siendo investigado por Policía Científica , Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de turno.

Otros homicidios en menos de 24 horas: una de las víctimas tenía 15 años

Policía, policías, ministerio del interior Foto: Leonardo Carreño

Poco antes de las primeras horas del jueves en El Pinar (Canelones), un adolescente de 15 años fue asesinado de un disparo en la cabeza y abandonado detrás de una parada de ómnibus. Otro joven de 21 fue baleado desde un auto y repelió el ataque desde su casa con un arma de su propiedad.

Esa misma noche, un hombre de 50 años fue asesinado a balazos en su casa del barrio Reducto de Montevideo. El hombre asesinado tenía un antecedente vinculado a drogas del 2006.

Por la tarde del miércoles en Paysandú, un hombre de 42 años fue asesinado a balazos en el centro de la capital departamental. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron a la víctima muerta y tendida en el suelo.

También ese día, pero en el barrio Santa Catalina de Montevideo, la Policía encontró cuerpo de un hombre sin vida y tendido en el suelo. Testigos habían avisado a la Policía que escucharon una serie de detonaciones en horas de la madrugada. Además, había cartuchos de bala en la escena.

Este último caso es investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscal Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 12º turno, Mirna Busich.