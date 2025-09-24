Dólar
CUERPO

Investigan la aparición de un cuerpo en Santa Catalina: la Policía halló dos cartuchos de bala en la escena

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscal Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 12º turno, Mirna Busich

24 de septiembre 2025 - 11:58hs
Policía investiga la aparición de un cuerpo

Policía investiga la aparición de un cuerpo

Foto: Inés Guimaraens

La Policía investiga la aparición de un cuerpo sin vida en las calles de Los Girasoles y Burdeos, en el barrio Santa Catalina, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según informó en primera instancia Montevideo Portal, la víctima fue localizada en horas de la mañana de este miércoles.

Tras aviso del 911, personal policial se dirigió al lugar y allí encontró el cuerpo de un hombre sin vida, tendido en el suelo. Este, hasta el momento, permanece sin identificar.

Testigos de la zona dieron cuenta a la Policía de la ocurrencia de una serie de detonaciones en horas de la madrugada.

Personal médico constató la muerte del hombre en el lugar, sin determinar aún la causa de su deceso.

En la escena los oficiales localizaron dos cartuchos de bala, además de un asiento de moto y una Yumbo a pocos metros.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscal Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 12º turno, Mirna Busich.

policía cuerpo barrio Montevideo Santa Catalina

