Indignación por caso de abigeato: de madrugada le robaron 11 Caramora, pero dejaron un rastro y hay esperanzas

En tiempos en los que sostenerse viviendo y trabajando en el medio rural no es sencillo , sobre todo si se eligió al rubro ovino, siguen existiendo problemas que generan un gran desánimo -como el abigeato - y esta vez le pasó a Fiorella Stivan , una productora de Canelón Chico, cerca de Progreso, en Canelones.

Hace dos madrugadas volvió a padecer el robo de animales , una de los grandes adversidades que aflige al sector productivo, que no respeta zonas del país ni rubros, tampoco escalas: en este caso impactó en un predio familiar.

Por lo que pudo ver cuando revisó la grabación de las cámaras de vigilancia de su predio, pasada la medianoche le llevaron 11 ovinos con genética destacada, Hampshire Down, conocidos como Caramora : un carnero, cuatro ovejas, dos borregas y cuatro corderos.

GREMIALES DEL AGRO Un modo de construir el Holando del futuro: 69 niños, 100 dibujos y el valor de salir un poco de las pantallas

Este caso, uno más, ha generado especial indignación en productores canarios que se enteraron y fueron quienes avisaron a El Observador.

El contexto

Las denuncias de delitos de abigeato se incrementaron cerca del 10% en el primer semestre de 2025, con relación al mismo lapso del año pasado, informó el Ministerio del Interior en el conjunto de estadísticas actualizadas en el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales, informó hace algunas semanas El Observador.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.54.59 (1) De ese potrero, se estima, se llevaron los 11 animales, durante una madrugada.

La productora y el robo de ovinos: "Todo fue muy planeado"

“Ya nos había pasado, pero esta vez, por cómo calculo que hicieron todo, eran más personas y todo fue muy planeado”, afirmó, aún muy triste por lo que le sucedió, pero sin pausa en el trabajo para seguir adelante, es más, cuando atendió al periodista justo estaba vigilando de cerca un parto en su majada.

Fiorella tiene dos asistentes de lujo en su gestión: Ariana, su hija, de 10 años, y Faunia, una perra de la raza Maremmano.

“Ariana es una niña divina, le apasionan las ovejas, ella viene de la escuela derecho a estar con ellas, incluso ahora como las conoce tanto está dándome una mano para terminar de identificar a las que se llevaron, porque algunos como el carnero enseguida me di cuenta que nos faltaba, pero en otros casos no es fácil y ella está viendo quién nos falta en la majada”, contó.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.55.26 Un duro golpe para una productora que ha invertido en genética e infraestructura para producir en forma eficiente en el rubro ovino.

Hurto de corderitos para el Día del Niño

No fue el de esta semana el primer golpe que recibió Fiorella. El año pasado, en agosto, cuando se venía el Día del Niño, le entraron al campo tres veces y se llevaron solo corderitos… lo que obviamente relaciona con un robo para vender esos animalitos como regalos para los pequeños, algo habitual sobre todo medios rurales o suburbanos.

Pero lo de ahora fue mucho más grave: “Tengo 85 animales, me llevaron 11, entre ellos un carnero importante ya trabajando en reproducción, más las cuatro ovejas… es un freno grande que me pone esto cuando venía creciendo de a poquito y con mucho esfuerzo”, lamentó.

Volviendo a lo que analizó tras ver la grabación de las cámaras, Fiorella calcula que los delincuentes de alguna manera se las ingeniaron para apretar a los animales en un potrero, atarlos, incluso quedaron piolas tiradas, para cargarlos en una camioneta, considerando las huellas que se encontraron.

Lo bueno, mencionó tras destacar que luego de hacer la denuncia fue visitada por la Policía local, la Policía Rural y la Policía Científica, es que uno de los ladrones se lastimó y quedó sangre, por tiene esperanzas de que haya justicia y recupere a los animales antes de que los vendan o, lo que es peor, los faenen.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 13.11.52 Ariana y Faunia, los grandes apoyos que tiene Fiorella en su sistema productivo.

Pérdida importante en dinero y mayor en lo emocional

“La pérdida económica es importante, cada cordero de estos vale US$ 200, el carnero y las ovejas mucho más… pero más allá del dinero hay algo a lo que no se le puede poner precio y es un daño tremendo, que es lo emocional, hasta me duele más lo anímico que el tema del dinero que trabajando se recupera algún día”, reflexionó.

En el tema económico, la cuenta no es sencilla, perder los 11 animales son algunos miles de dólares... pero hay que añadirle la producción que faltará en el futuro al no contar con esos ovinos.

Quienes criamos ovejas sabemos que lo que nos impulsa es el amor por estos animales, nadie se imagina cuánto se trabaja, no hay descanso. Y aún así pasan estas cosas horribles que te tiran abajo Quienes criamos ovejas sabemos que lo que nos impulsa es el amor por estos animales, nadie se imagina cuánto se trabaja, no hay descanso. Y aún así pasan estas cosas horribles que te tiran abajo

El corderito guacho que salvaron y fue robado

Fiorella, en la charla, contó a modo de anécdota -de las tristes- que uno de los corderos que con Ariana se dieron cuenta que falta es uno guacho, cuya madre murió en el parto y que con mucho esfuerzo y paciencia lograron que otra oveja que tuvo mellizos lo asumiera como propio, cuidándo a la madre y los corderitos en el galpón... así se salvó y crió ese cordero guacho que ahora, lamentablemente, está en la lista de los que fueron robados.

“De la felicidad por haber salvado a ese cordero, que puede parecer sencillo pero es mucha felicidad porque se quedó sin madre y podía morir, pasamos a la tristeza enorme ahora de perder a un animalito especial para nosotros”, contó antes de agradecer el llamado, pedir a la gente que sepa algo que avise y regresar a sus tareas diarias, con la majada y en el hogar.