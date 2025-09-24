Abel Hernández aclaró lo que pasó con su precontrato y reveló lo que le dijo al "pesado" del Diente López en el Gran Parque Central

El delantero de Liverpool, Abel Hernández , hizo una aclaración en sus redes sociales con respecto a un precontrato que firmó con Sproting Cristal de Perú y que quedó sin vigencia, según señaló.

En su cuenta de X, el goleador señaló este martes:

“Quiero aclarar que el precontrato firmado en su momento, con vigencia de 48 horas, se encuentra actualmente en manos de mi agente, quien continúa en conversaciones tanto con Sporting Cristal como con otras instituciones”.

“Solo quiero agradecer el interés y el buen trato recibido pero al día de hoy, no hay nada definido”, agregó.

G1jjNZUWsAAgxOP El comunicado de Abel Hernández

La explicación de Abel Hernández

Este miércoles, el delantero explicó a qué se debió la publicación del comunicado. “Lo saqué hablándolo con Pablo (Bentancur) mi representante, porque creo que después de unas declaraciones mías habían surgido algunos rumores y le habían empezado a pegar a la directiva de Sporting Cristal e intentamos aclarar el panorama”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

20250920 Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (1) Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

“Ese contrato ya había perdido su vigencia”, agregó Abel, quien señaló que ahora Bentancur se encargará del asunto.

“Explicar que hoy por hoy no tengo ningún precontrato firmado con ningún equipo”, dijo la Joya al explicar el motivo de la nota.

Consultado por si se irá de Liverpool a fin de año, señaló: “No sé, es muy probable. No he tenido charlas con José Luis (Palma, presidente del club). “Hablamos cuando apreció lo de Sporting Cristal. Él me dio su explicación, lo entendí y después de ahí no tuvimos ninguna charla”.

La charla de Abel Hernández y el Diente López

Abel Hernández también contó detalles de la charla que mantuvieron con Nicolás “Diente” López en pleno partido de Nacional vs Liverpool el pasado sábado en el Gran Parque Central, encuentro en el que ambos marcaron goles.

“Lo del Diente prefiero dejarlo entre nosotros dos, que es algo que pasó en la cancha pero siempre de buena manera”, contó.

20250920 Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (12) Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

“Yo solo le dije: ‘qué pesado que sos. Acabo de hacer un gol y venis vos y hacés un gol. Dejame tranquilo’. Fue esa un poquito la charla”, agregó Abel, quien habló de la relación que tienen.

“Nos conocemos”, dijo. “Tenemos un amigo en común que hemos compartido varias veces. Nico me alquiló su casa cuando me tocó estar ir a Inter de Porto Alegre. Nos llevamos bastante bien”.

Consultado por si el Diente le había dicho algo sobre el bailecito con el que festejó su gol en el Parque Central, señaló: “No, fue algo totalmente distinto. Y en una buena, fue en una buena charla”.