El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"Genera violencia": Evaristo González criticó los dichos de Perchman sobre el acuerdo de Nacional con Cerro y dijo que Peñarol debe "negociar" un "arreglo" con Jaureguiverry

“Me parece que se equivocó y se equivocó feo”, dijo Evaristo González sobre los dichos de Flavio Perchman y el acuerdo de Nacional con Cerro

24 de septiembre 2025 - 9:57hs
Evaristo González, dirigente de Peñarol
Evaristo González, dirigente de Peñarol Diego Battiste

El directivo de Peñarol, Evaristo González, cuestionó las declaraciones que hizo al vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, el pasado lunes al señalar que los tricolores tienen un acuerdo de palabra con Cerro que incluye que lleven a los carboneros al Estadio Luis Tróccoli en la fecha 13 del Torneo Clausura y que no cambien localía.

Lo que dijo Flavio Perchman

En enero de este año, Nacional colaboró económicamente con Cerro para que el villero pagara una deuda de más de US$ 157 mil por atrasos salariales con futbolistas y así poder jugar la temporada 2025 en la Liga AUF Uruguaya.












Según Perchman, el acuerdo que Nacional hizo con Cerro contempló que Cerro no lleve a Nacional al Tróccoli en esta temporada pero que sí lleve a su escenario a Peñarol, equipo contra el que será local en la fecha 13 del Torneo Clausura.

La reacción de Alfredo Jaureguiverry

"Fue un negocio de ambas partes porque cambiamos localía y también tienen la recaudación del partido que vamos a jugar. Fue un negocio, fue una ayuda, pero el dinero va a tener su retorno", explicó este martes el presidente de Cerro Alfredo Jaureguiverry ante el mismo medio, sobre el acuerdo que hizo con Nacional.

"¿Vos te acordás que yo tenía que jugar el primer partido con Nacional en el estadio y dónde lo jugué? En el Parque Central jugamos. Tenemos que tener memoria, en ese partido la recaudación era mía. El camino es largo y culebrero", declaró después en Quiero Fútbol de Sport 890.

-ine9092-jpg..webp
Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro

Jaureguiverry expresó su malestar por el trascendido del acuerdo aunque dejó claro en todo momento que antes de manifestarse directamente sobre el tema quiere hablarlo personalmente con Perchman: "Yo cuando hablo con una persona por teléfono o cara a cara en privado... No te lo voy a contestar. Es como si yo te mando un audio a vos y después el audio lo escucho en otro lado, ya sabés que no vas a tener la misma confianza, no te lo mando nunca más. Y después tenemos que hablar, no por teléfono. No me gustaría ir más a fondo".

"Genera violencia", señaló Evaristo González

Este miércoles, Evaristo González se metió en el tema y criticó las declaraciones de Perchman. “El tema Cerro me parece que se pudo en el tapete y de una forma que a mi entender genera violencia y hay que tener mucho cuidado con eso”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportva.

Además, consideró que Peñarol debe negociar con Cerro. “Sin duda. Hay que hablar con Cerro, buscarle la vuelta a esta situación. Creo que el diálogo y el acercamiento tiene que estar”.

“Lo que nos preocupa y tenemos que ser conscientes es evitar cualquier tipo de incidentes y no fomentar ese tipo de cosas. Creo que salir públicamente a decir: yo arreglé que perjudicáramos al otro club…”, señaló, ante lo que le mencionaron que se refería a los dichos de Perchman.

-lcm8592-jpg..webp
Evaristo González
Evaristo González

González señaló que era así y dijo que el vice tricolor “se equivocó”. “Le tengo un respeto bárbaro, lo conozco hace mucho tiempo y me ha sido siempre fácil el dialogo con él, pero no creo que sea atinado ese comentario. ¿Qué agrega? ¿Qué necesidad tiene y por qué lo hace?”.

“Me parece que se equivocó y se equivocó feo”, comentó.

Ante esa situación, entiende que Peñarol debería dialogar con Jaureguiverry. “Por eso estaría bueno poder hablar con Alfredo y poder llegar a algún arreglo con Cerro, porque me parece que se están equivocando de la forma que están haciendo las cosas”.

“Entiendo perfectamente que Alfredo está enojado con lo que pasó”, agregó.

Consultado por si Peñarol debería aprovechar el enojo del presidente de Cerro e intentar un acercamiento, dijo: “No es que tenga que aprovechar eso, sino que no está bien que se hagan ese tipo de cosas. Yo cuando hago negociaciones las cosas son entre partes y con cierta reserva del tema. Salir a publicarla, no entiendo cuál es el fin. Y exponer todavía a un club que sabemos que todos los años esta remando para pagar su presupuesto”.

“Por supuesto que Peñarol tiene la obligación de salir a negociar eso”, destacó.

Temas:

Evaristo González Flavio Perchman Nacional Cerro

