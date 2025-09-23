Presidente de Cerro Alfredo Jaureguiverry molesto tras los dichos de Flavio Perchman de que Peñarol va al Tróccoli: "Se han hablado cosas privadas que están siendo públicas"

El presidente de Cerro Alfredo Jaureguiverry se mostró muy molesto este martes al enterarse de que el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, declaró que los tricolores y el albiceleste hicieron un acuerdo a comienzos de año para cambiar localías de sus partidos

En enero de este año, Nacional colaboró económicamente con Cerro para que el villero pagara una deuda de más de US$ 157 mil por atrasos salariales con futbolistas y así poder jugar la temporada 2025 en la Liga AUF Uruguaya.

“Peñarol va a ir al Tróccoli y ahí no hay compra de localía porque nosotros eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año”, dijo Perchman el lunes en Las Voces del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes.

Según Perchman, el acuerdo que Nacional hizo con Cerro contempló que Cerro no lleve a Nacional al Tróccoli en esta temporada pero que sí lleve a su escenario a Peñarol, equipo contra el que será local en la fecha 13 del Torneo Clausura.

"Fue un negocio de ambas partes porque cambiamos localía y también tienen la recaudación del partido que vamos a jugar. Fue un negocio, fue una ayuda, pero el dinero va a tener su retorno", explicó este martes Jaureguiverry ante el mismo medio, sobre el acuerdo que hizo con Nacional.

"¿Vos te acordás que yo tenía que jugar el primer partido con Nacional en el estadio y dónde lo jugué? En el Parque Central jugamos. Tenemos que tener memoria, en ese partido la recaudación era mía. El camino es largo y culebrero", declaró después en Quiero Fútbol de Sport 890.

Jaureguiverry expresó su malestar por el trascendido del acuerdo aunque dejó claro en todo momento que antes de manifestarse directamente sobre el tema quiere hablarlo personalmente con Perchman: "Yo cuando hablo con una persona por teléfono o cara a cara en privado... No te lo voy a contestar. Es como si yo te mando un audio a vos y después el audio lo escucho en otro lado, ya sabés que no vas a tener la misma confianza, no te lo mando nunca más. Y después tenemos que hablar, no por teléfono. No me gustaría ir más a fondo".

"Yo no mando muchos audios, si lo mando es a gente de mi confianza. Si lo escucho en otro lado, dejás de ser de mi confianza. Y después tenemos que hablar. Ahí no hay código, no hay respeto, no hay nada. Esas cosas no van. Es bien clarito. El que a mí me manda un audio sabe que ese audio no lo escucha nadie. Llega un momento en la vida en que eso no corre, conmigo no va", agregó.

Consultado si Peñarol va al Tróccoli en la fecha 13, el presidente de Cerro contestó: "Hoy va".

¿Y mañana? le repreguntaron. "Hay mucha tela para cortar. Nos estamos anticipando. Hoy tengo la mente en Wanderers y vamos partido a partido. Tenés que tener inspecciones, tener todo habilitado, estamos trabajando con el arquitecto Gadea que es del club, tenemos gente del Mides viviendo en el club, tenemos muchas cosas positivas".

Consultado si se sintió "defraudado" con los dichos de Perchman, Jaureguiverry dijo: "No lo escuché, no te quiero dar una devolución ahora. Lo tengo que hablar con él. Después te doy la devolución".

Cuando le preguntaron si sintió que "se rompió un código" contestó: "Me parece que sí, pero lo quiero hablar con él".

"Históricamente siempre Cerro y muchos clubes iban a jugar al estadio porque antes vos pagabas dos meses de salarios con la recaudación de un partido con un grande y con una recaudación más o menos, pagabas un mes. Ahora abrís las puertas y quedás debiendo. Tenemos un partido muy importante el viernes, faltan muchas fechas para lo otro, después lo evaluaremos. Cerro hoy va a jugar en el Tróccoli", analizó.

"Lo que hicimos con Nacional fue lo mismo, una negociación. Nacional va a tener su retorno en el próximo partido en el Estadio. Han pasado cosas, se han hablado cosas privadas que están siendo públicas. Cuando hable con la persona que tengo que hablar después Cerro va a decir dónde va a jugar Cerro. No sé quién lo hizo transcender, tengo 25 mil cosas, no escucho todo. Primero tengo que hablar con Flavio, si yo hablo con una persona telefónicamente o personalmente, esas cosas tienen que quedar donde hablamos. Voy a hablar personalmente. Nos olvidamos que en el acuerdo que yo jugaba en el estadio y el estadio no estaba, y perdimos la recaudación porque tuvimos que ir a jugar al Parque Central. El local era Cerro y no estaba habilitado el estadio y ahí tuvimos que trocar la localía. Eso no estaba en el acuerdo inicial", dijo después de la primera nota Jaureguiverry, en este caso a Sport 890.