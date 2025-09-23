Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa está enfocada en el Mundial que el próximo año se disputará en Canadá, EEUU y México, y en octubre tendrá la primera de las tres fechas FIFA que el entrenador utilizará para jugar partidos amistosos previo al torneo de 2026.

Las tres ventanas de fecha FIFA antes del Mundial son las de octubre y de noviembre 2025 y la de marzo 2026.

En octubre, Uruguay jugará el viernes 10 ante Uzbekistán y el lunes 13 con República Dominicana , en Malasia , en dos partidos que le permitirán recaudar US$ 3.000.000 , al tiempo que el entrenador podrá ver a algunos futbolistas que quiere observar en el combinado.

Según pudo conocer Referí este martes, la AUF ya envió las reservas para futbolistas que actúan en el mercado local y en el exterior para los partidos de octubre.

De los jugadores que actúan en el mercado uruguayo solo fue reservado un futbolista, el polifuncional de Liverpool, Kevin Amaro, a quien Bielsa estuvo viendo desde la tribuna en el partido en el que los negriazules recibieron a Peñarol en Belvedere.

Kevin Amaro debutó en la selección uruguaya ante Chile por Eliminatorias

Además, Amaro debutó en la selección en el último partido de las Eliminatorias frente a Chile, en su primera convocatoria al combinado, algo que no es común en el entrenador argentino.

El resto de las reservas para octubre fueron para futbolistas que actúan en el exterior.

Por esa razón, en este caso, el único jugador del medio que corre riesgos de no estar (si se confirma su citación) en la fecha 11 (la del fin de semana del 10 y 11 de octubre) es Amaro.

El resto de los futbolistas uruguayos de Nacional y Peñarol estarán a las órdenes de Pablo Peirano y Diego Aguirre.

De todas formas, albos y aurinegros corren riesgo de perder a un jugador cada uno.

En el caso de la selección chilena reservó al golero de Peñarol, Brayan Cortés.

Brayan Cortés

Nacional tiene a dos jugadores reservados, el golero Luis Mejía por la selección de Panamá y el lateral derecho Haylen Palacios por la selección de Colombia.

Luis Mejía

En caso que esos futbolistas sean convocados, jugarán hasta la fecha 10 (fin de semana del 4 y 5 de octubre), en el que Nacional enfrentará a Cerro Largo en el Gran Parque Central y Peñarol recibirá a Danubio y se perderán los partidos de la fecha 11 (Nacional vs Danubio y Peñarol vs Miramar Misiones, ambos de visitantes) y los jugadores regresarán a Montevideo entre miércoles 15 y jueves 16.

Luego, los grandes, volverán a competir en la fecha 12 el fin de semana de los días 18 y 19.