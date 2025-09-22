Las dos caras nuevas que tendrá Peñarol para enfrentar a Tacuarembó por Copa AUF Uruguay este miércoles

Peñarol entrenó este lunes en horas de la mañana en Los Aromos y tiene previsto viajar este martes por la tarde rumbo a Tacuarembó donde el miércoles jugará contra el local a la hora 20.30 en el estadio Raúl Goyenola, por los cuartos de fina de la Copa AUF Uruguay.

El entrenador Diego Aguirre volverá a apelar a una formación alternativa luego de ganarle 1-0 el domingo a Juventud por la octava fecha del Torneo Clausura y porque el sábado siguiente se medirá con Cerro Largo en el Estadio Centenario a la hora 18.00, por la novena del Clausura.

Peñarol llegó a un acuerdo con Cerro Largo el fin de semana asegurándole a los arachanes más de US$ 100 mil entre la organización del partido y venta de entradas, para no tener que jugar en el Ubilla, donde Cerro Largo es locatario.

Pero antes de ese partido, buscará su lugar entre los cuatro mejores de la Copa AUF Uruguay , torneo que nunca ganó desde que se creó en 2022.

En aquella ocasión llegó a semifinales pero fue eliminado por el sorprendente La Luz de Julio Fuentes, que entonces estaba en la Segunda División Profesional.

Fuentes es ahora el entrenador de Tacuarembó que está tercero en Segunda, en zona de playoffs.

Aguirre definirá al equipo esta mañana, pero es casi un hecho que el plantel tendrá a dos caras nuevas. Una es Alejo Cruz que fue uno de los cinco refuerzos que llegaron para el segundo semestre del año y que aún no pudo debutar. El otro es Jaime Báez que retornó la semana pasada de Italia luego de dejar Peñarol en mayo, tras acordar una rescisión de contrato.

Cruz se desgarró tras sumar apenas un par de entrenamientos. Báez no juega desde mayo.

Pero la idea del entrenador es empezar a darles fútbol como para después usarlos en la recta final del Torneo Clausura.

El posible equipo de Peñarol irá con Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte o Javier Méndez, Nahuel Herrera o Gastón Silva, Lucas Hernández; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, David Terans, Héctor Villalba; Matías Arezo.

Báez y Cruz serán alternativas como extremos.

Contra Juventud salieron por precaución Gularte y Remedi. Javier Méndez estaba suspendido.

El DT despejará las dudas este martes por la mañana.