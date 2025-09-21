Mirá por qué Cerro Largo vs Peñarol por el Torneo Clausura se jugará el sábado 27 en el Estadio Centenario y no en Melo, y por qué se cambia la hora

Peñarol llegó a un acuerdo con Cerro Largo para jugar el sábado 27 de setiembre como visitante en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura, según informaron fuentes aurinegras este domingo a Referí.

El conjunto arachán tenía intenciones en un principio de ser local si este sábado vencía a Montevideo City Torque, pero al caer 1-0, finalmente decidió cambiar de idea y aceptar lo que también pretendía su DT, Danielo Núñez.

Los dos presidentes de Cerro Largo, Ernesto Dehl, y el de Peñarol, Ignacio Ruglio (quien sigue fuera del país), se pusieron de acuerdo para fijar el Estadio Centenario.

"Acordaron jugar el partido del próximo sábado 27 de setiembre en el Estadio Centenario. Peñarol iniciará los festejos por su aniversario número 134 con una serie de actividades antes del encuentro y con precios populares para todos sus hinchas y socios", informaron desde el club mirasol a Referí.

A su vez, explicaron que "Peñarol asistirá a un partido a disputarse en la ciudad de Melo vs Cerro Largo celebrando los 23 años del club arachán. Cerro Largo está construyendo su complejo deportivo y destinará estos fondos para seguir creciendo en infraestructura y dando un salto de calidad que repercutirá en todo el fútbol uruguayo".

Según pudo saber Referí, el seguro que le dio Peñarol a Cerro Largo para jugar en el Centenario es de US$ 100.000.

Ambos clubes solicitarán este lunes a la Mesa Ejecutiva de la Primera división que el encuentro se adelante -en la medida de lo posible - para la hora 17.30, a efectos que pueda asistir la mayor cantidad de familias posible.