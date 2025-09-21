Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Mirá por qué Cerro Largo vs Peñarol por el Torneo Clausura se jugará el sábado 27 en el Estadio Centenario y no en Melo, y por qué se cambia la hora

Cambio de planes para la novena fecha que se disputará la semana que viene por el Torneo Clausura

21 de septiembre 2025 - 14:42hs
Peñarol y Cerro Largo juegan por el Torneo Clausura

Peñarol y Cerro Largo juegan por el Torneo Clausura

Foto: Leonardo Carreño.

Peñarol llegó a un acuerdo con Cerro Largo para jugar el sábado 27 de setiembre como visitante en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura, según informaron fuentes aurinegras este domingo a Referí.

El conjunto arachán tenía intenciones en un principio de ser local si este sábado vencía a Montevideo City Torque, pero al caer 1-0, finalmente decidió cambiar de idea y aceptar lo que también pretendía su DT, Danielo Núñez.

Lo que informaron de Peñarol

Los dos presidentes de Cerro Largo, Ernesto Dehl, y el de Peñarol, Ignacio Ruglio (quien sigue fuera del país), se pusieron de acuerdo para fijar el Estadio Centenario.

"Acordaron jugar el partido del próximo sábado 27 de setiembre en el Estadio Centenario. Peñarol iniciará los festejos por su aniversario número 134 con una serie de actividades antes del encuentro y con precios populares para todos sus hinchas y socios", informaron desde el club mirasol a Referí.

Maximiliano Silvera
TORNEO CLAUSURA

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Juventud por la octava fecha del Torneo Clausura y por dónde verlo

Esteban Ostojich y Abel Hernández
NACIONAL

Por qué pese al triunfo ante Liverpool, Nacional decidió tratar en directiva pedir una audiencia con el Colegio de Árbitros

A su vez, explicaron que "Peñarol asistirá a un partido a disputarse en la ciudad de Melo vs Cerro Largo celebrando los 23 años del club arachán. Cerro Largo está construyendo su complejo deportivo y destinará estos fondos para seguir creciendo en infraestructura y dando un salto de calidad que repercutirá en todo el fútbol uruguayo".

Según pudo saber Referí, el seguro que le dio Peñarol a Cerro Largo para jugar en el Centenario es de US$ 100.000.

Ambos clubes solicitarán este lunes a la Mesa Ejecutiva de la Primera división que el encuentro se adelante -en la medida de lo posible - para la hora 17.30, a efectos que pueda asistir la mayor cantidad de familias posible.

Temas:

Peñarol Cerro Largo Torneo Clausura Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Ugarte
INGLATERRA

Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-1 Liverpool EN VIVO: gran triunfo del tricolor con goles del Diente López, Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos

Sebastián Eguren
NACIONAL

Sebastián Eguren criticó el arbitraje de Esteban Ostojich a pesar del triunfo de Nacional: "La roja de Rea me pareció muy clara"

Esteban Ostojich 
TORNEO CLAUSURA

El polémico arbitraje de Esteban Ostojich en Nacional vs Liverpool: la amarilla que sacó mal y las rojas que debió haber mostrado

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos