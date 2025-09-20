Sigue la bronca de los argentinos campeones del mundo con Manuel Ugarte por el triunfo de Uruguay en La Bombonera: esta vez lo encaró Enzo Fernández

Manchester United tomó oxígeno tras ganarle a Chelsea 2-1 en la sexta fecha de la Premier League en un partido donde Manuel Ugarte y Enzo Fernández tuvieron una acalorada discusión.

El 16 de noviembre de 2023, Ugarte se ganó unos cuantos enemigos de la selección campeona del mundo en Qatar 2022.

Esa noche, Uruguay le ganó 2-0 a Argentina por Eliminatorias , en La Bombonera, y Ugarte entró en la fricción del juego, fue amonestado por golpear a Rodrigo De Paul y en determinado momento del encuentro le hizo a este un gesto obsceno.

Este sábado, Ugarte reaccionó a una falta de Moisés Caicedo sobre Bruno Fernandes, junto a varios jugadores de su equipo. Luego saltaron otros de Chelsea y Fernández se enfrascó con el uruguayo quien le hizo un gesto con la boca de que hablaba demasiado.

Chelsea, al perder, quedó sexto con 8 puntos. El reciente campeón del mundo de clubes tuvo un inicio para olvidar en Old Trafford.

Primero, su golero, el español Robert Sánchez, fue expulsado en el minuto 4 tras una falta sobre Bryan Mbeumo y su mejor jugador, el internacional Cole Palmer, fue reemplazado en el minuto 2, según su entrenador Enzo Maresca, porque "no estaba al 100%" antes del partido.

Para entonces, los locales ya se habían adelantado con el 100º gol de Bruno Fernandes con la camiseta del United.

"Todo el plan se vino abajo en cinco minutos", lamentó Maresca.

Antes del descanso, el brasileño Casemiro puso el 2-0 que parecía asegurar la tranquilidad de los aficionados locales, pero en la última jugada antes del intermedio, el exjugador de Real Madrid fue expulsado por doble amarilla y todo cambió en la segunda parte.

Fue ahí que tuvo que entrar Ugarte para recomponer la línea media de los diablos rojos.

Chelsea redujo diferencias en el minuto 80 por medio de Trevoh Chalobah, pero no pudo consumar la remontada, ni siquiera llevarse un punto.

Es la primera derrota de los Blues esta temporada en el campeonato y cierran una mala semana, con un empate en casa contra Brentford el fin de semana pasado (2-2) y la derrota 3-1 en Múnich en el estreno de la Liga de Campeones.

La victoria da oxígeno a un United en dificultades (9º a ocho puntos de Liverpool) y, sobre todo, a su entrenador Rubem Amorim, en la cuerda floja por los malos resultados del equipo.

"La gente no tiene mucho positivo que decir sobre nuestro equipo y nuestros resultados, lo entiendo. No tengo nada que responder a las críticas, tienen razón la mayoría de las veces", sentenció Amorim.

Liverpool le ganó el clásico a Everton

En Anfield, el vigente campeón Liverpool se adelantó con dos goles en menos de treinta minutos de Ryan Gravenberch y Hugo Ekitiké en el clásico ante Everton, pero perdió control y solidez en la segunda mitad, un mal hábito que sufre en este inicio de temporada y que fue aprovechado por Idrissa Gueye (58') para marcar para Everton.

El equipo de Arne Slot logró resistir hasta el final, sin embargo, en uno de los clásicos más intensos de Inglaterra.

En un duelo complicado, el entrenador había optado por dejar en el banquillo a sus dos fichajes estrella, Florian Wirtz y Alexander Isak.

El primero no se ha adaptado a la intensidad de la Premier League y el segundo está falto de ritmo.

Los Reds aún no han perdido un derbi de Merseyside frente a su público en el siglo XXI. Everton sí ganó uno en en estos 25 años en Anfield. Pero fue en 2021, en un estadio vacío debido a la pandemia de covid.

Con 15 puntos, Liverpool tiene una ventaja de seis unidades sobre su perseguidor, Arsenal (2°), que recibirá a Manchester City (8°, 6 puntos) el domingo.

Segundo, con 10 unidades, se ha colocado Tottenham, pese a que se dejó dos puntos en su visita a Brighton (2-2). Rodrigo Bentancur volvió a ser titular.

El primer gol de los Spurs lo marcó el brasileño Richarlison.

Crystal Palace sigue con su buen inicio de curso y con su victoria por 2-1 ante el West Ham suma 9 puntos (4º), empatando con el Arsenal.