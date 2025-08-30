Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / PREMIER LEAGUE

El preocupante arranque de temporada de Manuel Ugarte en Manchester United: este sábado ni siquiera tuvo minutos

Manchester United le ganó este sábado 3-2 a Burnley en un partido donde Manuel Ugarte ni siquiera entró: el volante de la selección de Uruguay cursa un preocupante arranque de temporada

30 de agosto 2025 - 13:52hs
Manuel Ugarte&nbsp;

Manuel Ugarte 

EFE

Manuel Ugarte, una de las figuras de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa, está teniendo un preocupante arranque de temporada en Manchester United. Este sábado estuvo en el banco pero no entró al triunfo de su equipo ante Burnley, 3-2 por la tercera fecha de la Premier League.

El partido estaba 2-2 cuando Bruno Fernandes anotó el gol del triunfo en el séptimo minuto de tiempo agregado.

Josh Cullen hizo el primer tanto y Bryan Mbeumo el segundo. Para Burnley anotaron Lyle Foster y Jaidon Anthony.

Para Rubem Amorim, entrenador que tuvo a Ugarte en Sporting Lisboa, donde fue figura, el titular en este comienzo de temporada es el brasileño Casemiro en el centro del campo de los diablos rijos.

Ugarte solo fue titular en lo que va del arranque de la temporada en la Copa de la Liga Inglesa donde el miércoles, Manchester United protagonizó un papelón al quedar eliminado con Grimbsy Town, equipo de cuarta división.

Pero Amorim lo sacó al cabo del primer tiempo, cuando el equipo se había ido 2-0 abajo en el marcador.

Por ahora, lleva jugados 91 minutos en tres de los cuatro partidos del equipo.

Torneo Rival Resultado Manuel Ugarte
Premier League Burnley 3-2 No entró
Copa de la Liga Grimsby Town 2-2 (11-12 en penales) Titular, salió a los 45'
Premier League Fulham 1-1 Entró a los 69'
Premier League Arsenal 0-1 Entró a los 65'
Amistoso Fiorentina 1-1 (5-4 en penales) Entró a los 84'
Amistoso Everton 2-2 Titular, salió a los 72'
Amistoso Bournemouth 4-1 Entró a los 71'
Amistoso West Ham United 2-1 Titular, salió a los 66'
Amistoso Leeds 0-0 Entró para el segundo tiempo
Manuel Ugarte Manchester United Marcelo Bielsa

