Pablo Peirano negó un "encontronazo" con Gonzalo Carneiro y dijo que Nicolás López no se enojó por el cambio tras goleada de Nacional a River Plate

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano, habló este sábado en el Parque Saroldi al término del partido que su equipo le ganó 3-0 a River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura.

"Fue un partido bastante completo de comienzo a fin, manejamos bien las situaciones de gol tanto en las transiciones como en la posesión, convertimos tres goles y fue un resultado acorde al partido y viene bien", expresó Peirano.

"La victoria siempre es necesaria, todo el tiempo. Nosotros nos enfocamos en el día día para construir, a veces no salen redonda las cosas, hoy salió bien, pero nosotros miramos para adelante", dijo Peirano como cabeza del cuerpo técnico.

LAS TABLAS Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la goleada de Nacional que le pone presión a Peñarol

Peirano sorprendió colocando a Diego Romero como lateral izquierdo titular en lugar de Juan Pablo Patiño, un jugador por el que Nacional hizo una apuesta económica para traerlo y suplantar al argentino Gabriel Báez: "Diego venía entrando, Patiño llegó del avión y compitió en tres partidos, esta era una experiencia distinta, en cancha chica, y me definí por Diego por su velocidad y sus duelos, viene muy bien cada vez que le toca entrar".

Romero fue una de las figuras del triunfo de Nacional.

Sobre la lesión de Juan Cruz De los Santos, explicó: "Se sintió previo a este partido y la opción fue Nicolás (Lodeiro) porque estaba muy bien, jugó muy bien en Copa (AUF Uruguay, el martes contra Huracán FC en Minas) y el Sapo (Exequiel Mereles) también, que entró bien".

Peirano profundizó en Nicolás Lodeiro y su muy buena actuación donde dio una asistencia y participó de las mejores jugadas ofensivas del equipo: "Lo vi muy bien, muy distinto a cuando comenzamos cuando llegó, hace un mes y dos semanas. Cuando entra, aporta, es muy versátil para jugar por centro o por fuera, es muy útil, se sabe ubicar para defender, tiene mucha experiencia y nos aportó mucho".

La razón por la que sacó a Nicolás López y el enojo del Diente

"Era necesario sacar a Nicolás, hizo el gol, le vino muy bien, pero nada en particular", expresó sobre el cambio que hizo con el delantero apenas marcó su gol, que fue el 3-0.

Consultado si le molestaba que un jugador muestre su disconformidad cuando lo sacan del campo, Peirano dejó en claro que la molestia no fue con él ni con la decisión que tomó: "El Diente se enojó por la opciones de gol que había tenido y no pudo concretar antes, sé que le va a durar toda la semana, pero se sacó la bronca cuando hizo el gol. Quería convertir y cuando no sucede intenta, intenta e intenta y así es cómo reacciona, de tanto intentar de una hizo el gol desde un ángulo muy difícil y puso el 2-0, un gol muy importante", expresó, aunque en realidad, el gol de López fue el tercero ya que el segundo fue de Maximiliano Gómez.

La razón por la que no estuvo Gonzalo Carneiro y lo que negó Pablo Peirano

Sobre Gonzalo Carneiro, que volvió a estar ausente, dijo: "Hoy trabajó, estos dos, tres días trabajó normal, después de dos semanas diferenciado. El lunes va a iniciar una semana más larga, normal y esperemos contar con él".

Consultado si esa la razón de su ausencia y si no había tenido un "encontronazo" con el jugador, Peirano dijo: "No, tuvo una contusión en un dedo, jugó un partido con inflamación cuando entró, con una ¿ molestia grande y no podía hacer fútbol,. Entrenó normal estos días y ahora hará una semana tipo".

La razón por la que no jugó Rómulo Otero

Tras jugar dos clásicos muy pobres, el venezolano Rómulo Otero perdió pie en la consideración del entrenador. Ante River estuvo en el banco pero ni entró. "Es un tema técnico, una decisión como con otros muchachos que no entraron como Nico Rodríguez, es una pregunta para cinco o seis jugadores que no entraron, mi trabajo es elegir y decidir".