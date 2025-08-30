El mensaje de un emocionado Luis Suárez a través de sus redes sociales tras el triunfo de Deportivo LSM en su debut en la Divisional D

Triunfo de Deportivo LSM

Deportivo LSM, equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, debutó este sábado en la Divisional D del fútbol uruguayo enfrentando a Academia al que venció 2-0.

El estreno de Deportivo LSM en la cuarta división de la Asociación Uruguaya de Fútbol generó gran expectativa a nivel local e internacional.

El partido fue transmitido en forma gratuita por AUFTV y también adquirió los derechos para transmitirlo en el exterior NSN, empresa de contenido audiovisual de la que es copropietario el exfutbolista de Barcelona, compañero ahí de Suárez y Messi, Andrés Iniesta.

Deportivo LSM es dirigido por Rafael Cánovas y el equipo comenzó formando con Enzo López, Enrique Etcheverry, capitán, Santiago Dupuy, Matías Bentos, Lautaro Aguete, Diego Benítez, Santiago Medina, el colombiano César Taján, el ex Wanderers, Danubio, Peñarol y Nacional Rodrigo Pastorini, Manuel Romero y Martín Parodi.

El mensaje de Luis Suárez en sus redes Luego del triunfo en el estreno, el delantero uruguayo que actualmente milita en el Inter Miami, agregó en su historia de Instagram la publicación de la cuenta oficial de Deportivo LSM del resultado final y escribió "Vamossss!" acompañado de un corazón verde, apoyando la victoria en el debut. historia suárez El mensaje de Luis Suárez en redes