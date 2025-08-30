Dólar
El Observador / Fútbol / A DISTANCIA

El mensaje de un emocionado Luis Suárez a través de sus redes sociales tras el triunfo de Deportivo LSM en su debut en la Divisional D

Luis Suárez publicó una historia en su cuenta de Instagram luego del triunfo de Deportivo LSM en su estreno

30 de agosto 2025 - 14:47hs
Deportivo LSM, equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, debutó este sábado en la Divisional D del fútbol uruguayo enfrentando a Academia al que venció 2-0.

El estreno de Deportivo LSM en la cuarta división de la Asociación Uruguaya de Fútbol generó gran expectativa a nivel local e internacional.

El partido fue transmitido en forma gratuita por AUFTV y también adquirió los derechos para transmitirlo en el exterior NSN, empresa de contenido audiovisual de la que es copropietario el exfutbolista de Barcelona, compañero ahí de Suárez y Messi, Andrés Iniesta.

Deportivo LSM es dirigido por Rafael Cánovas y el equipo comenzó formando con Enzo López, Enrique Etcheverry, capitán, Santiago Dupuy, Matías Bentos, Lautaro Aguete, Diego Benítez, Santiago Medina, el colombiano César Taján, el ex Wanderers, Danubio, Peñarol y Nacional Rodrigo Pastorini, Manuel Romero y Martín Parodi.

Andrés Iniesta y Luis Suárez
DIVISIONAL D

La empresa de Andrés Iniesta compró los derechos de Deportivo LSM para transmitir sus partidos de la Divisional D del fútbol uruguayo para el exterior

es una linda responsabilidad saber que tenemos dos fenomenos atras: rafael canovas, dt de deportivo lsm, de luis suarez y leo messi, conto a referi como formaron el equipo que debuta en la d
ENTREVISTA

"Es una linda responsabilidad saber que tenemos dos fenómenos atrás": Rafael Cánovas, DT de Deportivo LSM, de Luis Suárez y Leo Messi, contó a Referí cómo formaron el equipo que debuta en la D

El mensaje de Luis Suárez en sus redes

Luego del triunfo en el estreno, el delantero uruguayo que actualmente milita en el Inter Miami, agregó en su historia de Instagram la publicación de la cuenta oficial de Deportivo LSM del resultado final y escribió "Vamossss!" acompañado de un corazón verde, apoyando la victoria en el debut.

