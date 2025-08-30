Dólar
/ Nacional / ARMADA

Prefectura encontró cuerpo de mujer en el Río Negro: estiman que puede ser persona desaparecida hace un mes

El cuerpo será sometido a estudios forenses para determinar si se trata de la mujer que se arrojó desde Puente Centenario el 28 de julio

30 de agosto 2025 - 19:50hs
Vuelo sobre el río Negro

Foto: Armada Nacional

La Prefectura encontró este sábado el cuerpo de una mujer en el Río Negro cerca de la localidad de Baygorria, en el departamento de Durazno.

El cuerpo apareció en las inmediaciones de la estancia El Gallo, próxima al poblado duraznense. En el lugar trabajan equipos de Prefectura.

Las autoridades sospechan que se trata del cuerpo de una mujer que era buscada hace más de un mes. Sobre la tarde-noche del 28 de julio, habían recibido una alerta de que una mujer se había tirado a este río desde el Puente Centenario que lo atraviesa. La mujer no había sido identificada en ese momento.

Este sábado se reactivó la búsqueda en la superficie de la zona y se pudo determinar la identidad de la desaparecida.

También este sábado, fue encontrado el cuerpo de una mujer que será sometido a estudios forenses para determinar si se trata de la misma persona. La Fiscalía está investigando el caso.

