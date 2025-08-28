La empresa de Andrés Iniesta compró los derechos de Deportivo LSM para transmitir sus partidos de la Divisional D del fútbol uruguayo para el exterior

"Inconformistas. Disruptivos. Alborotadores. Pensadores laterales. Valientes. Insurgentes y desvergonzados. Así es cómo somos". Así se presenta en su web oficial la empresa digital NSN (Never Say Never) cofundada por Joel Borrás, su presidente, y el exfutbolista Andrés Iniesta.

NSN es una compañía global de entretenimiento y marketing deportivo que opera en servicios, comunicación y contenidos para sus clientes con bases establecidas en Barcelona, Madrid, Kobe, Ciudad de México, Seúl y Tel Aviv.

Este jueves se conoció que la empresa compró los derechos de transmisión en streaming para el extranjero de los partidos Deportivo LSM en la Divisional D del fútbol uruguayo.

Deportivo LSM es propiedad de Luis Suárez y Lionel Messi . Los tres jugaron juntos en Barcelona entre 2014 y 2018.

Álvaro Khalek, presidente de la Divisional D, expresó en 100% Deporte que se emite por Sport 890: "No participamos de esa negociación ni tenemos la información, es AUFTV la que la maneja, creo que pueden televisar el partido que ellos deseen de la divisional, van a arrancar televisando a LSM, pero pienso que si mañana por equis motivo bajara LSM y otros clubes agarran la cabecera del campeonato, televisarán los partidos más atractivos".

"Tengo entendido que los partidos de Deportivo LSM los transmiten todos", agregó.

El torneo será transmitido en Uruguay a través de AUFTV.

Según se informó a Referí desde el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el pliego de la licitación se abrió en julio y culminó a comienzos de agosto.

"La AUF está ayudando muchísimo con parte del ingreso de la televisación al exterior que se vendió y hoy los clubes solo van a pagar la guardia privada; la AUF se encarga de las canchas jueces y personal de recaudación", informó Khalek.

Deportivo LSM jugará este sábado a la hora 11.00 contra Academia en el Parque Palermo.

Los partidos del torneo se jugarán en ese escenario, en el Complejo Rentistas y en la Ciudad Deportiva Luis Suárez. Como cancha eventual está Las Acacias, de Peñarol.

Mirá en esta nota cómo se preparó Academia, rival del equipo de Suárez y Messi, para este torneo.

El torneo se jugará a una rueda todos contra todos, el campeón asciende directamente a la C y del segundo al quinto jugarán playoffs por el segundo ascenso.

También hay dos descensos y los dos últimos no van a poder jugar en 2026. Van a tener que quedar en lista de espera con las mismas condiciones de los que aspiren a jugar el torneo y ya no van a tener más prioridad como en años anteriores de ser aceptados para jugar en la divisional.

La D es la cuarta división del fútbol uruguayo que tiene dos estructuras profesionales, Primera y Segunda, y dos amateurs, la C y la D.

La compra por parte de una empresa extranjera de los derechos del fútbol de la D se da en el medio de la negociación por la renovación de los derechos de TV del fútbol profesional de Uruguay donde el contrato con Tenfield expira el 31 de diciembre.

Actualmente trabaja una Comisión para abrir un llamado a licitación al cual Tenfield anunció que se presentará.