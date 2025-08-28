Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Confirmado: comienza la Divisional D con el debut del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y con televisación de los partidos para Uruguay y el exterior

Luego de dos postergaciones en los pasados fines de semana, se aprobó el comienzo para este fin de semana

28 de agosto 2025 - 10:58hs
La Divisional D, la cuarta categoría de los campeonatos de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF), tendrá finalmente su comienzo este fin de semana, con la expectativa por el debut de Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi.

Luego de dos postergaciones en los pasados 15 y 22 de agosto, se aprobó el comienzo en la asamblea de este miércoles.

Además, se confirmó que el torneo, de una categoría 100% amateur, tendrá trasmisión de TV para Uruguay a través de AUF TV.

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Los jugadores de Academia FC
DIVISIONAL D

Academia FC, el equipo que quiere sorprender a Luis Suárez y Lionel Messi en su debut en la D; conocé las historias de sus futbolistas, trabajadores y estudiantes

Y también se trasmitirá para el exterior a través de la cadena NSN, que es propiedad de Andrés Iniesta, excompañero de Suárez y Messi en FC Barcelona.

Deportivo LSM abre el campeonato

El primer partido de la Divisional D será este sábado a la hora 11:00 y enfrentará a Academia FC, club que milita en esa categoría desde su formación en 2022, ante LSM.

Academia FC
Los jugadores de Academia FC

Los jugadores de Academia FC

El encuentro se jugará en el Parque Palermo.

El torneo cuenta con 14 equipos y se jugará en una rueda todos contra todos, de la que cuyo campeón logrará el ascenso a la C.

Luego, los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un playoff, segundo vs quinto y tercero vs cuarto, en partidos de ida y vuelta, donde saldrán los finalistas para definir el otro ascenso.

La primera fecha de la Divisional D:

gxn677hwqaalmjx

El fixture completo de la Divisional D

gxrtm8ewqaaeblz
gxrtnfgwaaev-kc
