Confirmado: comienza la Divisional D con el debut del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y con televisación de los partidos para Uruguay y el exterior

La Divisional D , la cuarta categoría de los campeonatos de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF), tendrá finalmente su comienzo este fin de semana , con la expectativa por el debut de Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi.

Luego de dos postergaciones en los pasados 15 y 22 de agosto, se aprobó el comienzo en la asamblea de este miércoles.

Además, se confirmó que el torneo, de una categoría 100% amateur, tendrá trasmisión de TV para Uruguay a través de AUF TV .

Y también se trasmitirá para el exterior a través de la cadena NSN, que es propiedad de Andrés Iniesta, excompañero de Suárez y Messi en FC Barcelona.

Deportivo LSM abre el campeonato

El primer partido de la Divisional D será este sábado a la hora 11:00 y enfrentará a Academia FC, club que milita en esa categoría desde su formación en 2022, ante LSM.

Academia FC Los jugadores de Academia FC Foto: Leonardo Carreño

El encuentro se jugará en el Parque Palermo.

El torneo cuenta con 14 equipos y se jugará en una rueda todos contra todos, de la que cuyo campeón logrará el ascenso a la C.

Luego, los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un playoff, segundo vs quinto y tercero vs cuarto, en partidos de ida y vuelta, donde saldrán los finalistas para definir el otro ascenso.

La primera fecha de la Divisional D:

El fixture completo de la Divisional D

