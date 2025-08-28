Confirmado: comienza la Divisional D con el debut del equipo de Luis Suárez y Lionel Messi y con televisación de los partidos para Uruguay y el exterior

La Divisional D, la cuarta categoría de los campeonatos de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF), tendrá finalmente su comienzo este fin de semana, con la expectativa por el debut de Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi.
Luego de dos postergaciones en los pasados 15 y 22 de agosto, se aprobó el comienzo en la asamblea de este miércoles.
Además, se confirmó que el torneo, de una categoría 100% amateur, tendrá trasmisión de TV para Uruguay a través de AUF TV.
Rodrigo Pastorini en Deportivo LSM
Rodrigo Pastorini en Deportivo LSM
Y también se trasmitirá para el exterior a través de la cadena NSN, que es propiedad de Andrés Iniesta, excompañero de Suárez y Messi en FC Barcelona.
Deportivo LSM abre el campeonato
El primer partido de la Divisional D será este sábado a la hora 11:00 y enfrentará a Academia FC, club que milita en esa categoría desde su formación en 2022, ante LSM.
Academia FC
Los jugadores de Academia FC
Foto: Leonardo Carreño
El encuentro se jugará en el Parque Palermo.
El torneo cuenta con 14 equipos y se jugará en una rueda todos contra todos, de la que cuyo campeón logrará el ascenso a la C.
Luego, los clasificados entre el segundo y quinto puesto jugarán un playoff, segundo vs quinto y tercero vs cuarto, en partidos de ida y vuelta, donde saldrán los finalistas para definir el otro ascenso.
La primera fecha de la Divisional D:
El fixture completo de la Divisional D