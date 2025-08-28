Los precios de entradas que fijó River Plate ante Nacional y que generó quejas de hinchas tricolores en las redes sociales

Los hinchas de Nacional en el Saroldi: el fanatismo tatuado en la piel C. LEVRATO

“¿Qué rompimos?”, preguntó, irónicamente, un hincha de Nacional al comentar la información que brindaron los tricolores sobre la venta de entradas para el partido ante River Plate de este sábado 30 de agosto a las 16:00 .

Los darseneros serán locales en el Parque Saroldi y fijaron los precios de las entradas para el partido por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los hinchas de Nacional pagarán $ 1.200 las entradas generales y $ 900 los socios.

Este será el primer partido del Clausura en el que los parciales tricolores podrán ir a ver a su equipo , ya que el club tiene una sanción de cuatro partidos sin hinchas locales en el Gran Parque Central, donde ya jugó tres de ellos, mientras que el único de visitante hasta el momento fue el clásico ante Peñarol por la segunda fecha en el Campeón del Siglo, encuentro que no tuvo hinchas por la sanción a los mirasoles, y que además suele jugarse sin visitantes.

Por su parte, los hinchas de River Plate pagarán $ 480 y los socios tendrán entrada gratis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cariverplateuru/status/1960709500257661057&partner=&hide_thread=false El sábado, .



TODOS JUNTOS. pic.twitter.com/b1DVlhA8OQ — C. A. River Plate (@cariverplateuru) August 27, 2025

Las entradas ya están a la venta para los tricolores a través de Redtickets.

Los precios fijados por River Plate generaron reacciones de los parciales albos, que criticaron el costo de los boletos.

“¿Incluye el almuerzo y la bebida?”, preguntó un usuario en X. “¡Fin de mes!”, comentó otro.

“Entrada al Saroldi en 12 cuotas si señor”, dijo otro. “Entré emocionada hasta que vi el precio, excuse me?”, agregó otra. “Por favor que alguien les recuerde que son River Plate de Uruguay y no de argentina”, señaló.