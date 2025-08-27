Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Alejandro Balbi recordó los instantes tras la caída de Juan Izquierdo en San Pablo, contó cómo influyó su muerte en el plantel de Nacional y entiende que Conmebol "puede hacer más" por su familia

“Pasaban los días, iba a Los Céspedes y veía que había algo que no se podía superar. Era como un velorio permanente”, dijo Alejandro Balbi

27 de agosto 2025 - 10:30hs
Raúl Giuria y Alejandro Balbi

Raúl Giuria y Alejandro Balbi

Foto: Inés Guimaraens

Alejandro Balbi, el directivo de Nacional y que era el presidente del club en el momento de la muerte de Juan Izquierdo, recordó al jugador al cumplirse un año de su fallecimiento y contó cómo repercutió su partida en el club y el plantel.

Los instantes tras el percance de Juan Izquierdo en Morumbí

El directivo albo recordó cómo fueron los instantes tras la caída de Juan Izquierdo en el partido del 22 de agosto ante Sao Paulo, en los minutos finales del juego en el Estadio Morumbí y cómo fue el procedimiento de los médicos.

Muerte de Juan Izquierdo
Muerte de Juan Izquierdo

Muerte de Juan Izquierdo

“Ese momento fue una locura”, comentó Balbi, quien en ese partido estaba con los dirigentes en un palco detrás de uno los arcos de un estadio que estaba repleto. “Cuando cae Juan no sabíamos qué había pasado, estábamos lejos. Recuerdo que Sebastián Eguren se fue prácticamente enseguida, se ve que tuvo una intuición rara. Yo no vi cuando él abandonó el palco, estaban Rodolfo Rodríguez y Hugo De León que habían sido invitados para ese partido, los ídolos, y nos mirábamos”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Ni bien terminó el partido le dije le dije a uno de seguridad que me llevara al vestuario porque no recordaba, y cuando llegué no volaba una mosca”, agregó. “Le dije a Álvaro Arsuaga (médico de Nacional) ‘vámonos ya para el sanatorio’. Intentamos subir a un auto de la policía, que nos dijo que podía ser peor por la gente que estaba saliendo. Optamos por ir en una ambulancia. Estábamos muy cerca del Sanatorio, pero la gente no se corría, íbamos con sirena a viva voz, por llamarlo de alguna manera”.

Juan Izquierdo
FÚTBOL URUGUAYO

Los recuerdos a Juan Izquierdo al cumplirse un año de la muerte del futbolista de Nacional; mirá los posteos y mensajes

Juan Izquierdo
A UN AÑO DE LA MUERTE DE IZQUIERDO

Familia de Juan Izquierdo irá a Conmebol para reclamar colaboración que generó "ilusión" pero no se concretó; además, tuvo que realizar procedimiento para que su hijo lleve el apellido

JUAN IZQUIERDO.jpg
Juan Izquierdo es atendido en la cancha del MorumBIS

Juan Izquierdo es atendido en la cancha del MorumBIS

“Demoramos como 15 minutos en llegar y cuando llegamos a la parte de emergencia estaba Sebastián (Eguren) con personas del cuerpo médico y ahí empezó el periplo nefasto que nos tuvo varios días en vilo”, agregó Balbi.

El directivo señaló: “Nuestro dolor es inmenso, no se me va a borrar el resto de mi vida, porque lo que tuve que vivir fue espantoso”. “Pero no podemos hablar de dolor, cuando hay gente muy cerca como los padres de Juan, la mujer, y los chiquitos, que ellos sí deben estar sufriendo un dolor incomparable”.

“Era como un velorio permanente”: ¿Cómo influyó en el plantel?

Balbi también fue consultado sobre cómo veía al plantel tricolor luego del fallecimiento de su compañero y reconoció que no pensaba en que se pudiera reponer tras ese hecho.

“Nunca lo dije y lo voy a decir ahora”, señaló Balbi, quien recordó que iba a Los Céspedes tras el hecho y destacó a Diego Polenta en su rol como capitán, junto a Sebastián Coates, Mauricio Pereyra y Luis Mejía, más el cuerpo técnico de Martín Lasarte.

20240829 Velatorio de Juan Izquierdo, jugador de futbol de Nacional. IG (12).jpg

“Siempre nos alentábamos entre todos, decíamos ‘vamos que esto es por Juan’, pero íntimamente les veía las caras y sabíamos que no íbamos a salir de ese momento”, confesó.

“No es justificativo, pero es la parte de perversidad que tiene el fútbol, es maravilloso pero esa perversidad de que parece que no hubiera pasado nada y a la semana me estas exigiendo que tenga que rendir 100%, a gente que son seres humanos, me parece totalmente errado”, agregó.

Balbi reconoció que en el triunfo del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central fue como un escape a la situación que vivían. “Fue un momento en el que respiramos”, dijo.

AMDEP5124. SAO PAULO (BRASIL), 22/08/2024.- Jugadores de Nacional se lamentan este jueves, en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores entre Sao Paulo y Nacional en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana
Los jugadores de Nacional tras el partido en San Pablo

Los jugadores de Nacional tras el partido en San Pablo

Pero, pese a eso, el ánimo no mejoró. “Pasaban los días, iba a Los Céspedes y veía que había algo que no se podía superar. Era como un velorio permanente”.

El expresidente albo agradeció a los jugadores “porque se portaron espectacularmente bien” en ese momento y apoyando a la familia de Juan Izquierdo, como también a los dirigentes, a Fernando Brusco, a Sebastián Eguren, Pablo Durán, Gonzalo Lucas, según mencionó-

“Al plantel fue una cosa que nos costó salir”, señaló.

“Creo que la Conmebol puede y debe hacer más por Juan”

Balbi también consideró que la Conmebol “puede y debe hacer más por Juan”, a la espera que el ente rector del fútbol sudamericano le dé una ayuda a la familia del futbolista que falleció tras caer en un partido de la Copa Libertadores, certamen de su organización.

En ese sentido, recordó que la familia tiene un seguro de ocho años en la que Nacional y la AUF le pagan el salario del futbolista, pero señaló que ya pasó un año, y la señora del futbolista quedó con dos hijos pequeños a cargo.

20250317 FBL - CONMEBOL - LIBERTADORES - SUDAMERICANA - DRAW The image of the late Uruguayan football player Juan Izquierdo (1997-2024) is seen during a tribute during the draw for the group stage of the Copa Libertadores and Copa Sudamericana at Conmebol
Juan Izquierdo

Juan Izquierdo

“Creo, como viejo dirigente de fútbol, que la Conmebol puede y debe hacer más por Juan”, señaló.

“Me consta que la familia esperaba más”, comentó. “Están preocupados porque más allá del seguro de Nacional y la AUF paga a la familia, es por un espacio de ocho años y ya van quedando siete”.

“Pasó un año y se merecen una respuesta adecuada a lo que sucedió”, agregó Balbi, quien entiende que la AUF debería interceder ante la Conmebol para ver cómo está la situación.

Temas:

Alejandro Balbi Juan Izquierdo Nacional Conmebol

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC 1-2 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con goles de Christian Ebere y Exequiel Mereles el tricolor ganó y clasificó a segunda ronda

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

"Simios", la respuesta de Ignacio Ruglio a los hinchas de Peñarol que fustigaron al encargado del césped del Campeón del Siglo por ser hincha de Nacional

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos