Como en los buenos viejos tiempos: enorme batacazo de Bella Vista, que juega en la C, y eliminó a la revelación del año, Juventud de Las Piedras, de la Copa AUF Uruguay

Bella Vista, el viejo equipo papal en el que jugó y fue figura José Nasazzi, tres veces campeón del mundo con la selección uruguaya, y campeón uruguayo en 1990, hoy se encuentra luchando en la Primera Divisional C que es totalmente amateur. Este miércoles en la tarde, le ganó 1-0 a Juventud de Las Piedras, el equipo sensación en lo que va del año y que marcha tercero en la Tabla Anual, y lo eliminó de la Copa AUF Uruguay.