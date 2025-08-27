Dólar
Como en los buenos viejos tiempos: enorme batacazo de Bella Vista, que juega en la C, y eliminó a la revelación del año, Juventud de Las Piedras, de la Copa AUF Uruguay

Un nuevo resultado inesperado y sorpresivo en el torneo

27 de agosto 2025 - 17:10hs
Los jugadores de Bella Vista celebran la victoria ante Juventud de Las Piedras por Copa AUF Uruguay

Los jugadores de Bella Vista celebran la victoria ante Juventud de Las Piedras por Copa AUF Uruguay

FOTO: @CopaAUFUruguay

Bella Vista, el viejo equipo papal en el que jugó y fue figura José Nasazzi, tres veces campeón del mundo con la selección uruguaya, y campeón uruguayo en 1990, hoy se encuentra luchando en la Primera Divisional C que es totalmente amateur. Este miércoles en la tarde, le ganó 1-0 a Juventud de Las Piedras, el equipo sensación en lo que va del año y que marcha tercero en la Tabla Anual, y lo eliminó de la Copa AUF Uruguay.

El equipo auriblanco fue superior a los pedrenses y consiguió el batacazo.

Una victoria para recordar

Bella Vista se llevó el triunfo de manera inobjetable en un partido que se disputó en el Parque Palermo.

El gol de la victoria lo convirtió Andy Díaz a los 55 minutos.

El equipo papal clasificó a octavos de final de la Copa AUF Uruguay y allí se cruzará con Central Español.

Copa AUF Uruguay Bella Vista Juventud de Las Piedras Central

