Nacional / ANP

Caggiani pide renuncia de Lereté por hacer "valoraciones políticas" pese a ser director de la ANV y blancos responden: "No asumió"

El senador del Frente Amplio consideró que el Partido Nacional debería pedir al jerarca que dé un paso al costado y, en caso de que no, los legisladores oficialistas lo pedirán al Poder Ejecutivo

27 de agosto 2025 - 19:23hs
Alfonso Lerete
Foto: Leonardo Carreño

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó contra el director de la oposición en la Agencia Nacional de Vivienda (ANP), Alfonso Lereté, luego de que este diera una entrevista al programa Desayunos Informales (Canal 12) en la que realizó “valoraciones políticas partidarias que no corresponden con su investidura”, según el frenteamplista.

“Ha violado la Constitución y las inhibiciones constitucionales establecidas en el inciso 4 del artículo 77 de la Constitución”, añadió Caggiani y consideró que el Partido Nacional debería solicitar la renuncia de Lereté.

“De no ser así, vamos a tener que solicitar al Poder Ejecutivo su destitución inmediata”, añadió Caggiani.

El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, le respondió a Caggiani y aseguró que “pretende confundir las situaciones”. “Alfonso Lereté aún no tomó posesión del cargo, recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades. No es por ahí”, indicó el nacionalista.

El senador Sebastián Da Silva fue en la misma línea y aseguró que “quieren echar a alguien que no asumió”. “¿Cómo sería el despido o la destitución? Es tan infantil y burda esta especie de ley de Talión para empardar al atrevido de Río Negro que no se molestaron en llamar a la ANV y preguntar por el director Lereté”, agregó.

Caggiani replicó y aseguró que “no hay que llamar a ningún organismo” porque “solo hay que leer la Constitución”. “Vos también votaste la venia y ya fue designado. Por tanto, le corresponde las inhibiciones del artículo 77 numeral 4 de la Constitución. No existe una forma particular de cumplir la Constitución para algunos y otras para el resto”, concluyó.

