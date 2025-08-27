Google anunció inversión de US$ 350.000 en organizaciones que trabajan con IA, deporte y oportunidades educativas en Uruguay

La empresa multinacional Google anunció una inversión de US$ 350.000 para potenciar la innovación en organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, que trabajan con inteligencia artificial (IA), el deporte y brindando oportunidades educativas.
De este total, la mayor parte –unos US$ 250.000– se destinará a dos organizaciones que trabajan con IA en igual cantidad, es decir cada fondo será de US$ 125.000.
Estas sumas serán otorgadas a Eidos y Chicos.net para el desarrollo de habilidades en IA, según informó en primera instancia Forbes Uruguay.
En el caso de Eidos, trabajan en la alfabetización en IA para personas mayores de 50 años y a trabajadores de sectores vulnerables. Por otro lado, Chicos.net potenciará con estos recursos una iniciativa educativa que promueve el uso responsable de la IA.
Además la Fundación Ciencia Joven recibirá US$ 75.000 para expandir un programa que tiene como meta la transformación de la educación técnica en Uruguay con inteligencia artificial e inteligencia emocional en las clases.
No todo es IA: otras inversiones que realizará Google en Uruguay
Pero las inversiones no van solo dirigidas a propuestas con IA:
- La organización Quebracho recibió US$ 10.000 para ofrecer un ambiente seguro y de apoyo a adolescentes en Colonia Nicolich y Villa Aeroparque (Canelones), con el deporte como herramienta de desarrollo.
- La organización Cimientos recibió US$ 15.000 para facilitar oportunidades educativas a jóvenes de Villa García (Montevideo) y Colonia Nicolich (Canelones).
Además, la empresa con sede en California (Estados Unidos) extendió un programa a Uruguay en que algunas organizaciones sin fines de lucro puedan acceder de forma gratuita o bonificada a herramientas de Google.
Una delegación de la empresa se reunió el martes con el presidente y la vicepresidenta de la República, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, en Torre Ejecutiva.