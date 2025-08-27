Google anunció inversión de US$ 350.000 en organizaciones que trabajan con IA, deporte y oportunidades educativas en Uruguay

La empresa multinacional Google anunció una inversión de US$ 350.000 para potenciar la innovación en organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, que trabajan con inteligencia artificial (IA) , el deporte y brindando oportunidades educativas .

De este total, la mayor parte –unos US$ 250.000 – se destinará a dos organizaciones que trabajan con IA en igual cantidad, es decir cada fondo será de US$ 125.000 .

Estas sumas serán otorgadas a Eidos y Chicos.net para el desarrollo de habilidades en IA, según informó en primera instancia Forbes Uruguay.

En el caso de Eidos , trabajan en la alfabetización en IA para personas mayores de 50 años y a trabajadores de sectores vulnerables . Por otro lado, Chicos.net potenciará con estos recursos una iniciativa educativa que promueve el uso responsable de la IA .

Además la Fundación Ciencia Joven recibirá US$ 75.000 para expandir un programa que tiene como meta la transformación de la educación técnica en Uruguay con inteligencia artificial e inteligencia emocional en las clases.

No todo es IA: otras inversiones que realizará Google en Uruguay

Pero las inversiones no van solo dirigidas a propuestas con IA:

La organización Quebracho recibió US$ 10.000 para ofrecer un ambiente seguro y de apoyo a adolescentes en Colonia Nicolich y Villa Aeroparque ( Canelones ), con el deporte como herramienta de desarrollo.

recibió para ofrecer un en Colonia Nicolich y Villa Aeroparque ( ), con el como herramienta de desarrollo. La organización Cimientos recibió US$ 15.000 para facilitar oportunidades educativas a jóvenes de Villa García (Montevideo) y Colonia Nicolich (Canelones).

Además, la empresa con sede en California (Estados Unidos) extendió un programa a Uruguay en que algunas organizaciones sin fines de lucro puedan acceder de forma gratuita o bonificada a herramientas de Google.

Una delegación de la empresa se reunió el martes con el presidente y la vicepresidenta de la República, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, en Torre Ejecutiva.