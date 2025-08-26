Google lanzó Nano Banana, su poderoso modelo de IA de imágenes: así funciona

Google presentó oficialmente su nuevo modelo de generación de imágenes por inteligencia artificial: Gemini 2.5 Flash , ya conocido en la comunidad como Nano Banana .

El modelo, que hasta ahora solo podía probarse en la plataforma LM Arena, se libera para uso general con funciones avanzadas de edición visual mediante texto. Nano Banana permite modificar imágenes sin recurrir a software como Photoshop. Se pueden cambiar condiciones de luz, eliminar elementos o transformar escenas completas.

Entre las capacidades más destacadas está la posibilidad de añadir objetos y mantener coherencia visual , respetando escala, profundidad y estilo.

Una función central es la preservación de rasgos clave. Según Google, el modelo mantiene "detalles importantes como la semejanza de una persona".

Desde la aplicación de Gemini, los usuarios pueden transformar retratos, objetos o escenas con prompts simples, de manera casi instantánea. La velocidad de procesamiento también es un diferencial. Google describe el modelo como “lightning fast”, destacando su fluidez para generar resultados.

La herramienta ya encabeza el ranking de edición de imágenes de LM Arena, una plataforma de comparación basada en experiencia de usuario.

Google subraya que el modelo permite "editar, agregar, mezclar y remezclar imágenes", siempre manteniendo la fidelidad visual del contenido.

Ejemplos de uso muestran cómo convierte una imagen de producto en una escena hiperrealista, o cómo transforma retratos en escenas temáticas, sin perder proporciones.