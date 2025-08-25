Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC FOTO: @LigaAUF

Nacional volverá a jugar por la actividad local ahora entre semana, pero no lo hará por el Torneo Clausura, sino que debutará en la edición 2025 de la Copa AUF Uruguay, la misma que busca conseguir desde que comenzó a disputarse, pero aún no ha logrado hacerlo.

Los tricolores vienen de dejar 2 puntos tras su empate del sábado 0-0 ante Boston River por el Clausura.

¿Cuándo juega Huracán FC vs Nacional en el debut de la Copa AUF Uruguay? Ahora se vendrá un nuevo encuentro que será el debut de tricolor por la Copa AUF Uruguay de 2025.

Nacional jugará este martes 26 de agosto a la hora 20.30 contra Huracán del Paso de la Arena en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

El encuentro no será emitido por TV ni por streaming.