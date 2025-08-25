Nacional volverá a jugar por la actividad local ahora entre semana, pero no lo hará por el Torneo Clausura, sino que debutará en la edición 2025 de la Copa AUF Uruguay, la misma que busca conseguir desde que comenzó a disputarse, pero aún no ha logrado hacerlo.
Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay
El equipo de Pablo Peirano vuelve a jugar por un certamen local; Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay