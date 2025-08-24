Flavio Perchman fue crítico con los periodistas porque hablan más de Peñarol, dijo que "por momentos a Nacional le falta identidad" y que con público ante Boston River "el equipo se hubiera ido criticado"

Nacional dejó 2 puntos más por el camino luego de que este sábado igualara 0-0 contra Boston River jugando sin su público en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el cual se le está haciendo cada vez más cuesta arriba, más allá de las importantes unidades que relegó de la Tabla Anual.
El vicepresidente de los tricolores, Flavio Perchman, habló en la mañana de este domingo de varios temas.
Lo que dijo Flavio Perchman
"Boston River jugó mejor que Nacional, pero nosotros tuvimos más chances de gol: cinco", dijo Perchman en el programa Punto Penal de canal 10.
A su vez, informó que este empate no sacará de su puesto a Pablo Peirano como entrenador tricolor, como había anunciado Referí el sábado a la noche luego del compromiso. "Cuando decidimos la continuidad de Peirano post clásico, no fue para que en el primer traspié saliera".
El dirigente dijo a su vez: "No hablamos con ningún técnico para suplantar a Peirano. Eso te lo doy firmado".
Acerca de si el equipo tricolor tiene Identidad, Perchman dijo: "Por momentos sí y por momentos, más o menos".
En tanto, subrayó: "Si no ganamos el Campeonato uruguayo la parte deportiva del club fracasó".
Consultado acerca de si se le exige más a Nacional que a Peñarol, afirmó: "Sí, se le exige más".
"Cuando Peñarol jugó mal contra Progreso no se dijo nada", tiró Perchman, y los periodistas le retrucaron de que eso no había sido así.
20250823 Nicolás López de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
Nicolás López de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
FOTO: @Nacional
"Ayer, defensivamente mejoramos bastante. Salvo el cabezazo que erró Avenatti, no hubo jugadas de peligro para el vértigo con el que juega Boston River", señaló.
"Con público, probablemente Nacional se hubiera ido criticado y puede ser que el público se le fuera encima a (Pablo) Peirano", señaló.
Pondero el rendimiento hasta ahora de Maximiliano Gómez. "En Maxi Gómez tenemos un '9' que está a otro nivel".
"No converso todos los días con Peirano. No estoy permanentemente arriba de él, no corresponde. De vez en cuando, hablo determinadas cosas puntuales. Él está bien, el clásico lo tocó bastante, hizo una autocrítica importante", añadió.
Fue consultado, asimismo, acerca de si contra Boston River, el banco de suplentes de Nacional estaba bien armado, dudó al contestar. "Bueno, (Gonzalo) Carneiro no estaba para jugar porque tiene un dedo lastimado".
"Sigo convencido de que Nacional va a ganar el Campeonato Uruguayo", afirmó Perchman.
El vicepresidente tricolor volvió a criticar a los periodistas: "Ustedes, del penal de Avellaneda (de Peñarol sobre Racing) hablaron 73 horas, de la falta contra (Christian) Oliva contra Inter que nos daba la chance de empatar, hablaron mucho menos. Ese gol nos dejó afuera (de la Copa Libertadores)".